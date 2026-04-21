GW前に準備したい風の形。Aecooly、「Air Gimbal」ハンディターボファンを発売

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

株式会社AECOOLYは、これからの季節に最適な手軽に持ち運べる扇風機、その名も「ハンディターボファン」の販売を開始しました。独自の「Air Gimbal」機構により、これまでの個人用扇風機にはなかった、自由な送風を実現します。

気象庁は4月中旬、今夏は40℃以上の「酷暑日」が全国で延べ7～14地点となると発表。GWを控え、早めの暑さ対策が求められます。

独自の「Air Gimbal」機構を採用したハンディターボファンは、220°自由に動く角度調整が可能です。デスクでは空間に風を循環させたり、首掛け時はお好みの角度で涼を得たり--シーンに合わせて、ピンポイントに風を送ることができます。

■ 150gの超軽量設計、首掛けに最適

「軽いのに風が弱い」という常識を覆す設計です。本体わずか150g、頭尾等重のバランスで、首掛け時に前後にぶれません。11m/sのターボ送風で、遠距離からでも確かな涼しさ。長時間の外出でも負担になりません。

手持ち使用シーンデスク・卓上使用シーン首掛け使用シーン

■ 3WAYでシーンに合わせて

手持ち： グリップ感のある細身デザイン、長時間持っても疲れにくい

首掛け： 専用ストラップで即装着、両手が空いてスマート

卓上： 自立設計でデスク上のパーソナル空調に

場面に合わせて瞬時に切り替え、1台で3役をこなします。

■ 2026年iFデザインアワード・レッドドットデザイン賞 ダブル受賞

独創的な「Air Gimbal」機構と人間工学に基づくデザインが、2026年の国際デザイン賞をダブル受賞。機能性と美意識の両立が、世界のデザイン界から評価されました。

（iFデザインアワード受賞ページ：https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/aecooly-airgimbal-portable-handheld-fan/743257）

■ 製品スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/51_1_39f6971f0c6f32838d8ecb76c23351ca.jpg?v=202604211051 ]

■ 購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GT3V9X8W

■ 報道関係者様へ

製品レビュー用サンプルの提供、および取材・撮影・掲載などの各種メディア協業を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

■ 会社概要

株式会社AECOOLY

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-10 ホライゾン新宿407号室

TEL: 03-6380-1450