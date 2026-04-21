【平和堂】「レイクス・バスケットボール寄贈プロジェクト」に5回目の協賛　彦根市教育委員会へバスケットボールを寄贈

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ：平松正嗣）は、滋賀レイクスが実施する「レイクス・バスケットボール寄贈プロジェクト」に賛同し、彦根市教育委員会へバスケットボール31球を寄贈しましたのでお知らせいたします。

左 彦根市教育委員会 教育長 西嶋良年様 右 執行役員総務部長兼CS推進部長 小椋秀男

このプロジェクトは、滋賀レイクスのＳＤＧｓの取り組みの一環として、地元企業と協働で滋賀県内の小中学校にバスケットボールを寄贈するものです。

5回目となる今回、滋賀レイクスと平和堂のロゴが入ったバスケットボールを小学生向けサイズ、中学生向けサイズあわせて31球寄贈しました。お渡ししたバスケットボールは、彦根市教育委員会を通じて彦根市内の公立小・中学校へ届けられます。

【寄贈について】

１．日時 2026年4月20日(月) 15：00

２．場所 彦根市教育委員会事務局内 教育長室

３．寄贈者 株式会社平和堂

４．受贈者 彦根市教育委員会

５．寄贈物 バスケットボール31球

【平和堂は滋賀レイクスを全力で応援しています】

平和堂は、オフィシャルパートナーとして2010年より滋賀レイクスを応援しています。2025‐2026シーズンもオフィシャルパートナー契約を締結し、今シーズンの滋賀レイクスホーム開幕戦を平和堂が冠パートナーとして盛り上げました。

◆「平和堂・滋賀レイクス トップパートナー契約締結（2025年10月1日）

https://www.heiwado.jp/assets/img/news/2025/pdf/1001_lakes.pdf

【注意事項】

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上