【SNSで5,000万インプレッション突破】早くもSNSを中心に大反響！『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」で本日4月20日(月)19時より独占配信スタート

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナルドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』(全48話予定)について、1話～10話の配信を本日2026年4月20日(月)19:00よりスタートいたしました。

本作品は、東京・港区の家賃3万7千円の自宅で話題となり、YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』( https://www.youtube.com/@okadawooe_green )の登録者数は85万人を突破するなど、今大注目の芸人・岡田康太さんを主演に迎え、YouTubeとドラマの連動により「どこまでがリアルで、どこからがフィクションなのか？」現実とドラマの境界線がわからなくなる新感覚の恋愛ドラマです。情報解禁から早くも各メディアやSNS等で話題となり、公開された出演者によるクランクインコメントの総再生回数は115万回を超えるなど注目度の高さがうかがえます。

岡田さんに惹かれていく女性陣には、「本人役」の森香澄さん、一ノ瀬美空さん(乃木坂46)、福田麻貴さん(3時のヒロイン)、風吹ケイさん、NICOさん(平成フラミンゴ)に加え、誰もが一度は夢に見る“昔から憧れていた近所のお姉さん”という設定の「ほぼ本人役」で星野真里さんが登場します。

岡田さんに突如として訪れる人生最大の「モテ期」、とまどいながらも複数の女性と同時に連絡を取り続けていると…ある騒動をきっかけに事態は急展開。6人の美女から一斉に言い寄られ、ついには家賃3万7千円の六畳一間の部屋に7人で同棲するという事態にまで発展！？美女たちに囲まれた奇妙で贅沢な日々の果てに、岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？ぜひ「タテドラ」でご覧ください。

公式サイト : https://tated.tv/okamote/

■見どころシーン紹介

ドラマの中からいくつかの見どころシーンをご紹介。岡田康太に森香澄が急接近...！？一ノ瀬美空が人生相談！？さらにはNICOが心の内を告白！？次々と美女たちに囲まれる岡田康太…現実(リアル)かドラマか、彼を通して見られるこのドラマでしか見られないご本人たちの姿にも注目です！ぜひ配信でご覧ください。

■あらすじ

港区の一等地にひっそりと佇む、家賃3万7千円の築古アパート。いつものようにYouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の撮影に勤しむ岡田康太の元に、突然DMが届く。森香澄からだ。YouTubeで共演をしたいとのことだったが…

これを皮切りに、乃木坂46の一ノ瀬美空をはじめ、女性たちが次々と彼のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始する。その数、なんと6人。

カメラが回っている「動画の中の岡田」に恋をしているのか。それとも、カメラが止まった瞬間に見せる「素の岡田」に惹かれているのか。

物語は、実際のYouTube動画とも連動しながら進み、次第にエスカレートしていく女性たちの奪い合い。困惑しながらも「モテ期」を享受しようとする岡田だったが、事態は取り返しのつかない「恋」へと加速していく。

「これはYouTubeのネタか、それとも現実の告白か」

視聴者は、スマホ画面の中で展開される「嘘のような本当の恋」の目撃者となる。

最後に岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？

■作品概要

◇作品名

岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。

◇配信開始日時

1話～10話 :2026年4月20日(月)19:00

11話～20話 :2026年4月27日(月) 19:00

21話～35話 :2026年5月4日(月・祝) 19:00

36話～48話 :2026年5月11日(月) 19:00

※配信話数は予告なく変更する場合がございます。

◇キャスト

[主演]

岡田康太

[共演]

森香澄、一ノ瀬美空(乃木坂46)、福田麻貴(3時のヒロイン)、風吹ケイ、NICO(平成フラミンゴ)/

星野真里

◇スタッフ・制作

監督/脚本:政池洋佑(日本アカデミー賞優秀脚本賞/日本民間放送連盟賞最優秀賞)

監督補:鈴木聡(株式会社DONUTS)

プロデューサー:五十嵐邦延(株式会社DONUTS)

アシスタントプロデューサー:張藩(株式会社DONUTS)

製作著作:株式会社DONUTS

◇公式サイト・SNSアカウント

公式サイト : https://tated.tv/okamote/

X : https://x.com/okamote_tated

Instagram : https://www.instagram.com/okamote_tated/

TikTok : https://www.tiktok.com/@okamote_tated

YouTube : https://www.youtube.com/@okamote_tated

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。