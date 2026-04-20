大月市へのポータブル電源寄贈式が行われました

鉄建建設株式会社

4月14日、大月市役所において、真木川発電所活用における地域協力協定による、ポータブル電源の寄贈式が執り行われました。

左から 大月市小林市長、TKアクアグリーン宮崎社長

当社は2022年8月に山梨県より「山梨県有林内における小水力発電推進事業者」に選定されました。その後、山梨県と「県有林内における小水力発電事業の実施に関する協定」（2023年4月付）、大月市と「真木川発電所活用における地域協力協定」（2023年4月付）を締結し、山梨県大月市内で小水力発電事業を行うTKアクアグリーン株式会社（※）を設立しました。

大月市との「真木川発電所活用における地域協力協定」においては、地域の安全・安心に関する事項として、災害時に地域へ電力を提供することを定めており、この度、TKアクアグリーンから大月市へ、ポータブル電源とソーラーパネルを寄贈することとなりました。

寄贈したポータブル電源およびソーラーパネル（一部）

式典では、TKアクアグリーンの宮崎社長より「発電所の工事も無事竣工し、FITでの運用を開始しました。本寄贈を通じて地域防災力の向上及び災害時における住民の皆様方の安全安心の確保に寄与するとともに、今後も真木川発電事業を通じた地域との協働を一層深めてまいりたいと考えております。」と挨拶をおこない、大月市長からは「近年、全国各地で自然災害が激甚化、頻発化する中において、災害発生直後の迅速なエネルギー確保は、災害発生時の避難所において極めて重要になっています。地域協力協定に基づく今回の温かいご支援をしっかりと市民の皆様の安全・安心につなげていくことをお約束します。」との謝辞が述べられました。

真木川発電所は4月1日より稼働を開始し、4月23日に運開式が行われる予定です。

本寄贈が、大月市および地域の皆さまの安心・安全の向上に寄与することを願い、当社は今後も、地域社会への貢献に努めてまいります。

※ TKアクアグリーン株式会社

小水力発電事業の運営体制を確立するため、2023年10月に鉄建建設株式会社、飯塚工業株式会社、岡山電設株式会社、再エネ地域デザイン研究所株式会社の4社の出資により設立されました。