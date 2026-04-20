-真天地開闢集団-ジグザグ 全国ツアー開催に先駆け、FC会員限定プレライブが決定！FC先行受付中！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年5月25日（月）に開催される、-真天地開闢集団-ジグザグ『プレライブ "47都道府県 ゆっくり行脚禊 ～第二弾～"』のファンクラブ先行受付を開始しました。また、チケプラ電子チケットが本公演で採用されたことをお知らせします。

■ベレボ会員限定『プレライブ "47都道府県 ゆっくり行脚禊 ～第二弾～"』開催決定！

2026年6月よりスタートとなるホールツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 ～第二弾～』開催に先駆け、公式ファンクラブ「参拝者の集い "ベレボ"」会員限定プレライブが決定！

ホールツアーの全貌をいち早く体感できる貴重なライブとなります。

本公演のチケットは、「-真天地開闢集団-ジグザグ 公式アプリ」で発券します。チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。また、本アプリでは-真天地開闢集団-ジグザグに関する最新情報や会員コンテンツをお届けし、プッシュ通知機能で大事な情報もいち早く受け取ることができます。

また、本公演では顔認証入場システムを採用。電子チケット券面に顔写真を表示することで、当日の本人確認にかかる時間を身分証明書での確認より短縮し、スムーズなご入場が可能です。

【公演詳細】

プレライブ "47都道府県 ゆっくり行脚禊 ～第二弾～"

⚫︎公演日程

2026年5月25日（月）開場 17:30／開演 18:30

東京｜Kanadevia Hall

⚫︎チケット料金（税込）

・全席指定 7,500円

※3歳以下入場不可、4歳以上からチケットが必要となります。

※入場時ドリンク代別途必要

※応募者・同行者ともに「参拝者の集い "べレボ"」会員の方に限ります。

⚫︎受付期間

・ベレボ会員チケット受付（抽選）

2026年4月20日（月）12:00 ～ 2026年4月26日（日）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/zigzag/47tour-pre/fc-8xvwn/(https://tixplus.jp/feature/zigzag/47tour-pre/fc-8xvwn/)

▶︎-真天地開闢集団-ジグザグ 公式サイト

https://zigzag.asia/

▶︎公演に関するお問い合わせ

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド各社と連携しているため、チケット販売は従来通りのプレイガイドを利用した形でも導入可能です。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。



株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。