不揮発性メモリ市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『不揮発性メモリ市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、および各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
不揮発性メモリ市場：データ中心時代を支える原動力
世界的なデータ需要の拡大は、衰える兆しを見せていません。私たちの手元にあるスマートフォンから、人工知能を支えるハイパースケールデータセンターに至るまで、あらゆるデータは一時的ではなく恒久的に保存される場所を必要としています。この基本的なニーズが、不揮発性メモリ（NVM）市場の急成長を牽引しています。電源が切れるとデータが消える揮発性メモリ（DRAM）とは異なり、NVMはデバイスの電源がオフになった後も情報を保持するため、現代のコンピューティングにおいて不可欠な存在となっています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/171
現在、市場は興味深い転換期を迎えています。従来のフラッシュメモリが依然として主力である一方で、既存技術の物理的限界を克服するための新興技術が台頭しています。2026年初頭時点で、市場はAI、クラウドコンピューティング、そしてスマートデバイスの普及によって、大きな飛躍の直前にあるといえます。
市場規模と成長軌道
世界の不揮発性メモリ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.54％で成長し、2035年末までに市場規模は1,418億5,000万米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は818億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347436/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
市場は主にメモリタイプ、ウェーハサイズ、最終用途によって区分される：
メモリタイプ別：市場は従来型（NANDフラッシュ、NORフラッシュ、EEPROM）と新興技術（MRAM、FRAM、ReRAM、3D XPoint）に分かれる。NANDフラッシュは、SSDやモバイルデバイスで広く使用されていることから、依然として主要なサブセグメントである。
ウェーハサイズ別：200mm、300mm、450mmの各セグメントがあり、300mmウェーハが先進的メモリチップの大量生産における業界標準となっている。
最終用途別：コンシューマーエレクトロニクスが最大のシェアを占めており、スマートフォン、タブレット、ノートPCがこれを牽引している。一方で、データセンターの拡張や自動運転車の普及により、エンタープライズストレージおよび自動車分野が最も急成長している。
成長の主な要因
データの爆発的増加とクラウド導入の拡大
クラウドホスティングサービスへの移行が主要な促進要因となっている。企業がワークロードをオンプレミスから移行するにつれ、クラウドプロバイダーは膨大で高速なストレージインフラを必要としている。Business Research Companyによると、パブリッククラウドサービスに対するエンドユーザー支出は20％以上の成長が見込まれており、これがスループットを処理するためのNVMe（不揮発性メモリエクスプレス）ストレージソリューションの需要を直接的に押し上げている。
不揮発性メモリ市場：データ中心時代を支える原動力
世界的なデータ需要の拡大は、衰える兆しを見せていません。私たちの手元にあるスマートフォンから、人工知能を支えるハイパースケールデータセンターに至るまで、あらゆるデータは一時的ではなく恒久的に保存される場所を必要としています。この基本的なニーズが、不揮発性メモリ（NVM）市場の急成長を牽引しています。電源が切れるとデータが消える揮発性メモリ（DRAM）とは異なり、NVMはデバイスの電源がオフになった後も情報を保持するため、現代のコンピューティングにおいて不可欠な存在となっています。
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現在、市場は興味深い転換期を迎えています。従来のフラッシュメモリが依然として主力である一方で、既存技術の物理的限界を克服するための新興技術が台頭しています。2026年初頭時点で、市場はAI、クラウドコンピューティング、そしてスマートデバイスの普及によって、大きな飛躍の直前にあるといえます。
市場規模と成長軌道
世界の不揮発性メモリ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.54％で成長し、2035年末までに市場規模は1,418億5,000万米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は818億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
市場は主にメモリタイプ、ウェーハサイズ、最終用途によって区分される：
メモリタイプ別：市場は従来型（NANDフラッシュ、NORフラッシュ、EEPROM）と新興技術（MRAM、FRAM、ReRAM、3D XPoint）に分かれる。NANDフラッシュは、SSDやモバイルデバイスで広く使用されていることから、依然として主要なサブセグメントである。
ウェーハサイズ別：200mm、300mm、450mmの各セグメントがあり、300mmウェーハが先進的メモリチップの大量生産における業界標準となっている。
最終用途別：コンシューマーエレクトロニクスが最大のシェアを占めており、スマートフォン、タブレット、ノートPCがこれを牽引している。一方で、データセンターの拡張や自動運転車の普及により、エンタープライズストレージおよび自動車分野が最も急成長している。
成長の主な要因
データの爆発的増加とクラウド導入の拡大
クラウドホスティングサービスへの移行が主要な促進要因となっている。企業がワークロードをオンプレミスから移行するにつれ、クラウドプロバイダーは膨大で高速なストレージインフラを必要としている。Business Research Companyによると、パブリッククラウドサービスに対するエンドユーザー支出は20％以上の成長が見込まれており、これがスループットを処理するためのNVMe（不揮発性メモリエクスプレス）ストレージソリューションの需要を直接的に押し上げている。