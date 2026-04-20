バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ( https://p-bandai.jp/?rt=pr )」は、大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット」(9,900円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月20日(月)より開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000246726/?rt=pr





SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット





■商品特長

1974年に『マジンガーZ』の続編として放映された『グレートマジンガー』が、アニメカラーVer.としてSMPシリーズに登場。

着脱可能なブレーンコンドルをはじめ、グレートブースター、マジンガーブレード、ドリルプレッシャーパンチ、サンダーブレーク用手首、ニーインパルスキック再現用パーツなど豊富なオプションパーツやエフェクトパーツが付属。グレートマジンガーをパワーアップして遊べるセット内容で商品化します。





●プレミアムバンダイ限定仕様のカラーリングで展開

「ファイヤーオン！セット」では頭部、腕部、脚部の配色を一般品と変更し、アニメカラー Ver. のカラーリングとなっています。





●ブレーンコンドル

グレートマジンガーの操縦席となる小型戦闘機。頭部にセット可能な「合体用」の他に、単体での形状を重視した「見栄え用」のブレーンコンドルがプレミアムバンダイ限定品仕様として付属。

キャノピー部分にはクリアパーツを採用。





●グレートマジンガーを強化する武装パーツが付属

本セットのみのオプションとして、グレードマジンガーの飛行能力や攻撃力を大幅に向上させるために開発された強化装備であるグレードブースターが付属。

単体飛行状態と合体状態を再現可能。

スクランブルダッシュは飛行状態と着陸状態を再現できる2種のパーツが付属。





●印象的なシーンを楽しめるエフェクトパーツが付属

ファイヤーオン!のシーンやアトミックパンチ・ドリルプレッシャーパンチ、ニーインパルスキックのシーンを楽しめる、噴射をイメージしたクリア成形のエフェクトパーツが付属。





●SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] マジンガーＺ パイルダーオン！セットと連動！

2026年4月発送予定の「SMP マジンガーＺ パイルダーオン！セット」(受注終了)と組み合わせることで、劇中の名シーンを再現！





SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット(イメージ7)





■セット内容





SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] グレートマジンガー ファイヤーオン！セット(セット内容)





■商品概要

・商品名 ：SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

グレートマジンガー ファイヤーオン！セット

( https://p-bandai.jp/item/item-1000246726/?rt=pr )

・価格 ：9,900円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・サイズ ：全高約145mm

・予約期間 ：2026年4月20日(月)～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2026年12月予定

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )限定

・販売元 ：株式会社バンダイ





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※画像はイメージです。

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※商品仕様は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは異なる場合があります。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

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