【初夏限定】旬のパクチーや韓国のヤンニョムチキンが食欲をそそる「アジアンサラダ」5月1日(金)から2種販売開始

株式会社 WithGreen

5-6月の季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年5月1日(金)から2026年6月30日(火)まで、季節限定サラダ『たっぷりパクチーとよだれ鶏のエスニック風サラダ』と『ヤンニョムチキンと十五穀米の韓国風サラダ』を、全国のWithGreen53店舗にて販売いたします。心身をリフレッシュさせる2種の「アジアンサラダ」で季節の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです。

梅雨のジメジメも吹き飛ばす「アジア」の刺激をパワーチャージ！季節限定サラダが2種登場

五月病や急な気温・湿度の変化により、身体のだるさや食欲減退が起こりやすい5-6月。そんな時に「心身ともにリフレッシュして、元気に過ごしてほしい」という想いから、2種類のアジアンサラダをご用意しました。ひとつは、パクチーが苦手な開発者が辿り着いた、パクチーをおいしく食べられるサラダ。特製のねぎたれを絡めた「よだれ鶏」がやみつきになる味わいです。もうひとつは、人気のヤンニョムチキンを主役にした一皿。独自にブレンドした「十五穀米」を合わせ、食べ応え抜群に仕上げました。食欲をそそる刺激的なサラダで、五月病や梅雨のだるさにも負けず、健やかな初夏をお楽しみください。

たっぷりパクチーとよだれ鶏のエスニック風サラダ

売価：

S\1,420 M\1,490 L\1,620（税込）

トッピング：トマト/きゅうり/オニオン/

パクチー/よだれ鶏

おすすめドレッシング：ライム

カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：

196kcal

タンパク質 15.2g 脂質 9.6g 炭水化物 13.3g

パクチーが苦手な開発者が辿り着いた、パクチーを美味しく

食べるためのサラダ。特製ねぎたれのかかったよだれ鶏と

ライムドレッシングがクセになる味わいです。

ヤンニョムチキンと十五穀米の韓国風サラダ

売価：

S\1,490 M\1,560 L\1,690（税込）

トッピング：十五穀米/人参/豆腐/

紫キャベツ/ヤンニョムチキン

おすすめドレッシング：ごま塩

カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：

366kcal

タンパク質 18.4g 脂質 21.5g 炭水化物 26.4g

人気のヤンニョムチキンを、サラダの主役に。

濃厚なヤンニョムチキンと独自にブレンドした十五穀米の

組み合わせが食べ応え抜群の、韓国気分を味わえる一皿です。

商品開発者からのコメント

五月病や急な気温上昇による食欲減退が起こりやすいこの時期。「心身ともにリフレッシュして元気に過ごしてほしい」、また「新たな味覚との出会いを楽しんでほしい」という想いを込めて、食欲をそそるアジアンサラダを開発しました。

『よだれ鶏とパクチーのサラダ』は、パクチーが苦手な開発者が、パクチーをおいしく食べるために考え尽くして辿り着いた一皿です。主役のよだれ鶏は、コクがありながら後味は軽やかな特製ねぎたれを合わせ、最後の一口まで食べ続けたくなる味わいに仕上げました。タレの旨みを最大限に引き出すため、肉の切り方や盛り付けをミリ単位で追求しています。また、多数の試作から選び抜いた「ライムドレッシング」の爽快な酸味と旬野菜の唯一無二の組み合わせをお楽しみください。

『ヤンニョムチキンと十五穀米のサラダ』では、開発者が1年かけて風味を調整した濃厚なヤンニョムチキンに、豆腐と十五穀米を組み合わせることで、最後まで飽きずに食べられるバランスに仕上げました 。北海道産の大豆や小豆、雑穀を独自にブレンドした十五穀米の噛むほどに甘みが増すもちもちとした食感もポイントです。一皿で本場韓国の気分を味わえる、食べ応え抜群のサラダです。

初夏が旬の美味しさを感じながら、心も体もパワーチャージしていただけたら嬉しいです。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で53店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/