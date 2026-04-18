AIによるシステム開発事業を本格始動 - 大規模開発にも対応

株式会社木立

株式会社木立（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：三木 一成）は、AIによるシステム開発事業を本格的に始動いたしました。東京オフィスにAI技術開発拠点を設置し、Claude（Anthropic）やManus等の最先端AI技術を活用したシステム開発を推進してまいります。

■ 事業の目的

AI技術はあらゆる産業においてビジネスの在り方を大きく変えつつあります。本事業では、お客様の業務における課題をAIの力で解決し、長期的な成長を支えることを目的としています。当社がニューロマーケティング事業で積み重ねてきたデータ活用のノウハウと、リゾートヴィラ・ホテル運営で培った現場の知見を掛け合わせ、現場で本当に役立つAIの仕組みをご提供します。

■ 大規模開発への対応

企画段階のご相談から、設計・開発・運用まで、プロジェクト全体を一貫してサポートする体制を整えました。

・段階的な開発：まず小さく試して効果を確認し、そこから段階的に規模を広げることでリスクを抑制

・導入後の継続サポート：システム稼働後も、精度の向上や新しい機能の追加を継続的に実施

■ 6つのサービス領域

1. オーダーメイドAI開発 - お客様の業務の流れに合わせた、専用のAIシステムを構築

2. 文章・言葉のAI活用 - 文章の自動分析、お客様の声の把握、AIチャットボットの開発

3. 画像・映像のAI活用 - 製品の検品自動化、顔認証、カメラ映像からの自動検出

4. データ活用の基盤づくり - 経営判断に役立つダッシュボードの構築、データに基づく意思決定の支援

5. 生成AIの業務活用 - 最新のAI技術を使った、日常業務を効率化するツールの開発

6. AI活用の社内研修 - 社員のAI理解を深め、組織全体でAIを使いこなせる環境づくりを支援

■ 開発予定プロジェクト

【不動産・宿泊業向け】

自社のリゾートヴィラ運営をモデルケースに、AIによる宿泊料金の自動最適化と予約需要の予測システムを開発予定。ゲスト対応の24時間AI化にも取り組みます。

【小売・EC向け】

お客様一人ひとりの購買傾向に合わせた商品おすすめシステムの開発を計画中。売上向上と在庫の最適化を同時に実現する仕組みを目指します。

【観光・旅行業向け】

多言語に対応したAIチャットボットの開発を予定。海外からの旅行者に24時間対応できる体制づくりや、旅行プランの自動提案機能に取り組みます。

【医療・ヘルスケア向け】

診療記録の自動まとめや、画像を活用した診断サポートツールの開発を計画。医療現場の業務負担を軽減する仕組みづくりを進めます。

■ 今後の展望

AI技術の進化に合わせてサービス領域をさらに広げ、沖縄から全国・世界へ向けて、より多くの企業や団体のデジタル化を支援してまいります。

■ 株式会社木立について

沖縄本社：〒901-0155 沖縄県那覇市金城3-8-1 1F

東京オフィス：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F Room 719

代表取締役：三木 一成

設立：2009年10月8日

事業内容：ニューロマーケティング、AIシステム開発、リゾートヴィラ運営、ホテルマネジメント、インフルエンサーマーケティング

URL：https://www.kodachi.jp