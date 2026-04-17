INITIA＆Renovation ID公式サイトを刷新 ～葉山の住まい「TIMELESS RETREAT EDITION」（新エディション初事例）も紹介～ (ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、株式会社トランジットクリエイティブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村 学也）と共創するリノベーションマンション「INITIA＆Renovation ID」シリーズにおいて、EDITIONを再編し、シリーズの思想や世界観をより分かりやすく伝えるため、公式サイトを刷新いたしました。本サイトは、このたび実施したEDITION再編の内容を踏まえ、各EDITIONの位置づけや世界観を体系的に紹介するとともに、その取り組みの一例としてリノベーションを施した、「TIMELESS RETREAT EDITION」初となる住まい『オーシャンテラス葉山』(神奈川県三浦郡葉山町)の一室も公開しています。

「INITIA＆Renovation ID」シリーズ公式サイト：https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/id/

■ 公式サイト刷新の背景

近年、住まいには機能や利便性に加え、感性やライフスタイルとの親和性が求められる一方で、住まい手が理想の空間を自ら具体的にイメージすることは容易ではなく、情報の伝え方が重要になっています。

トランジットクリエイティブがコンセプト策定から細かな空間演出まで手掛ける「INITIA＆Renovation ID」シリーズでは、こうした課題に向き合いながら、あこがれの海外ホテルで過ごすような高揚感と洗練を住まいに取り入れ、非日常を日常に変える唯一無二の住まいを提案してきました。

2026年2月に実施したEDITION再編では、「INITIA&Renovation ID」シリーズで培ってきた世界観をよりわかりやすく伝えるため、デザインテーマや空間設計の方向性を明確にし、4つのEDITIONに再構成しました。今回の公式サイト刷新は、このEDITION再編によって整理された考え方や世界観を、住まい手が具体的にイメージしやすい形で届けることを目的としています。今後も「INITIA＆Renovation ID」シリーズはEDITIONという体系を通して、住まいを単なる空間ではなく、世界観やライフスタイルを体感する場として捉えた価値提案を継続して発信してまいります。

●参考（2026年2月13日ニュースリリース）

トランジットクリエイティブと共創する「INITIA＆Renovation ID」シリーズ

EDITION再編に伴い河原町二条・南青山の2つの住まいを公開

https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/02/renovation_id_edition/

■ 公式サイト刷新のポイント https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/id/

刷新した「INITIA＆Renovation ID」シリーズ公式サイトは、EDITIONごとの考え方や位置づけを直感的に理解できる構成にすることで、シリーズ全体の世界観を段階的に把握しやすい情報設計としています。

また、静止画だけでは伝えきれない空間の雰囲気や時間の過ごし方を補完するため、映像表現の一部にGoogleが開発する生成AI動画モデル「Veo 3」を活用し、住まいの世界観や空間体験をより直感的に伝える構成としました。今後も、EDITION別のコンテンツなどの掲載を順次拡充していく予定です。

「INITIA＆Renovation ID」シリーズの住まいをEDITION毎に掲載各プロジェクトの特徴を写真と共に紹介

■ 「TIMELESS RETREAT EDITION」初となる住まい『オーシャンテラス葉山』について

自然と調和する空間で、人生の余白を楽しむための特別な住まいを描く「TIMELESS RETREAT EDITION」。

本住戸では、海と自然に向き合う時間を日常に取り込める葉山という立地を舞台に、物質的な豊かさの先にある「時間の質」を高めることで、自分自身のペースを整えるための住まいを提案しています。

<リノベーションのポイント＞

●ベッドルームをガラスパーテーションで仕切ることで、すべての部屋から海を感じられる眺望を実現

●水色のタイルを随所に採用し、味のある素材と遊び心を感じられる世界観を表現

●自然素材とブルー&ホワイトのコントラストが特徴的なデザインにより、落ち着きある上質な空間を演出

●葉山の海と自然を日常に取り込み、日々の暮らしそのものが特別な体験となるライフスタイルを提案

<物件概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2647_1_64a4674e30c08ef356a108b0a3fd287b.jpg?v=202604170651 ]

■ 「TIMELESS RETREAT EDITION」第２弾となる『パークハウス江ノ島』について

「INITIA＆Renovation ID」シリーズ公式サイトでは、「TIMELESS RETREAT EDITION」第２弾となる『パークハウス江ノ島』(神奈川県藤沢市)の一室についても今後紹介予定です。

本住戸では、明るいオーク系の内装材を基調に、プラチナカラーのフレームを用いたガラス建具が空間を引き締め、濃紺のタイルやディテールが静かなアクセントを添えることで、時を重ねても色褪せることのない、美しさと落ち着きを備えた住まいを提案しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2647_2_f2908ba0c1240df215f9ccfd0c9350ee.jpg?v=202604170651 ]

コスモスイニシアのリノベーションマンション「INITIA＆Renovation」は、コンセプト「暮らしに、心に、確信を。」のもと、住まい手目線の実用的な設計と、一人ひとりの感性を重視したアイデア豊かな空間・内装デザインを追求しています。

心と体が安らぐ心地よい安心感と、時を重ねるほど自分らしさが深まる暮らしを提供し、「ここに住んでよかった」という確信を届けてまいります。

「INITIA & Renovation」 ブランドサイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/

「Premium Club」 会員登録サイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/premiumclub/

| トランジットクリエイティブについて | https://transit-creative.com/

トランジットクリエイティブは、ブランドプロデュースなど担うクリエイティブカンパニーです。豊富な実績をもとに再現性と実現性のあるプランを提案し、体験価値や発信性を高めるサービスづくりを目指しています。

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上