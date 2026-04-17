『ずんだもん POP UP SHOP mini in あみあみ』が開催。大川ぶくぶ先生による新規描き起こしイラストを使用した新商品を販売。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて、『ずんだもん POP UP SHOP mini in あみあみ』を、2026年4月24日(金)～5月10日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.大川ぶくぶ先生による新規描き起こしイラストを使用した新商品を販売。

２.商品サンプル＆ミニキャラパネルを展示。

３.対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに、特典「ブロマイド(全9種)」をランダムで1枚プレゼント！

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

【開催概要】

■ずんだもん POP UP SHOP mini in あみあみ

■開催場所：あみあみ池袋miniフェアグッズ店 イベントスペース

■開催期間：2026年4月24日(金)～5月10日(日)

※特典はなくなり次第終了します。

※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。

※詳細は@amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)にてお知らせします。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■購入特典

POP UP SHOP対象商品を1会計2,000円(税込)お買い上げごとに特典「ブロマイド(全9種)」をランダムで1枚プレゼント！

※ランダムでのお渡しとなります。柄はお選び頂けません。

※配布は無くなり次第終了となります。

(C)SSS

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)