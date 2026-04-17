【ＢＳ日テレ】韓国時代劇　太宗イ・バンウォン～龍の国～　4月21日（火）17時放送スタート！！

株式会社ＢＳ日本

「不滅の恋人」「善徳女王」のチュ・サンウク主演！

優れた頭脳と判断力に加え、目的を成し遂げるための冷徹さも備える太宗イ・バンウォンの波乱万丈に満ちた生涯を描く本格歴史超大作！

＜あらすじ＞

1388年、高麗。遼東征伐に向かったイ・ソンゲ将軍は、明との戦に納得できず開京に引き返す。これに憤慨した禑王は、開京にいるソンゲの一族を捕らえるよう命じる。しかし、五男のバンウォンは機転を利かせて２人の母と家族を連れて東北面に逃げるのだった。一方、王宮に迫ったソンゲは禑王の側近を倒し、開京を陥落させる。そして父や兄たちと無事再会したバンウォンは父の力になりたいと申し出るが、ソンゲはバンウォンを登庁させ突き放すような態度を取る。そして、ソンゲが高麗の権力を掌握し、禑王は廃位に。しかし、禑王はソンゲ暗殺の計画を立てていた。それを知ったバンウォンは……。

＜相関図＞

＜番組概要＞

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2021 KBS. All rights reservedLicensed by KBS Media Ltd. (C) 2021 KBS. All rights reservedLicensed by KBS Media Ltd. (C) 2021 KBS. All rights reserved

［タイトル］

韓国時代劇 太宗イ・バンウォン～龍の国～

［放送日時］

2026年4月21日（火）17時放送開始

（月～金）17:00-17:59／17:59-18:58

［放送局］ＢＳ日テレ

［放送話数］全36話

［スタッフ］

演出：キム・ヒョンイル

脚本：イ・ジョンウ

［出演者］

チュ・サンウク、キム・ヨンチョル、パク・ジニ、イェ・ジウォン、オム・ヒョソプ 他

［コピーライト］

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2021 KBS. All rights reserved

［番組HP］ https://www.bs4.jp/ibanwon/

放送終了後にはＴＶｅｒでの見逃し配信もスタート！