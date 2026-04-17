毎日放送は、2026年6月20日(土)、6月21日(日)に大阪梅田・茶屋町一帯で開催する、「ちゃやまち推しフェスティバル 2026」の出展社ブース・ステージイベントならびに各種施策情報を発表いたしました。

“推しフェス”は、「推し」をテーマに、アニメを中心にたくさんの「推し」を集めた街回遊型のイベントです。

4回目の開催となる今年は、「“好き”を、放て。」をコンセプトに、来場者一人ひとりが「推し」への“好き”の想いを解放し、共鳴できる参加型イベントとして、さらに進化します。





昨年は、多様な推しを楽しめる企画を展開し、来場者数は過去最大の13万4,000人を記録。大きな盛り上がりを見せました。

4回目となる今年も、さらに多くの「推し」を集め、企画のさらなる充実とクオリティの向上によって、より多くの皆さまに楽しんでいただけるイベントにしていきます。茶屋町に集まる多様な人々が推しへの想いを解放し、同じ推しをもつ仲間とつながり、ジャンルを超えて認め合える、推しへの想いが共鳴しポジティブなエネルギーが生まれるイベント、街づくりを目指します。





メインビジュアル





●出展社ブース

MBS本社前・梅田芸術劇場前・旧梅田ロフトビル前を中心に、今年も様々な出展社がブースを展開いたします。

展示やノベルティ配布、グッズ販売など、推し活を楽しむ展開が盛りだくさん。

イベント来場者はもちろん、ふらっと茶屋町を訪れた方々に気軽に立ち寄っていただける内容となっており、街全体が一体となってイベントを盛り上げます。

各出展社ブースでの展開内容は推しフェス公式サイトにてご確認いただけます。





〈出展社ブース〉※五十音順

・AnimeJapan

・アニプレックス

・インターネットラジオステーション音泉

・インフィニットオフィシャルブース(『きみが死ぬまで恋をしたい』etc.)

・OWIS

・おでかけ子ザメ

・TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」

・KADOKAWA GOODS SHOP

・ガンダムオフィシャル

・京都国際マンガ・アニメフェア

・コアデ

・佐々木とピーちゃん

・さよならララ

・THEキャラ

・サンプラス

・世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する

・対ありでした。

・ニジゲンノモリ

・HELLO OSAKA

・パンどろぼう

・メダリスト

・Re:ゼロから始める異世界生活

他





出展社ブースの様子

イベントの様子

スタンプラリーの様子





●ステージイベント

今年も、MBS本社M館1F「ちゃプラステージ」および大阪工業大学梅田キャンパス3F「常翔ホール」にてステージイベントを実施いたします。

大注目アニメに出演する人気声優によるトークショーや、インターネットラジオステーション音泉による「音泉祭り」など、推しフェスでしか見られないステージが目白押しです。





ステージ観覧募集：5月中旬より受付開始予定

(一部ステージを除き、観覧料無料)





なお、「ちゃプラステージ」では後方にフリー観覧エリアを設け、観覧チケットをお持ちでないお客様もお楽しみいただけます。

※当日の混雑状況により、入場規制を行う場合がございます。





〈ステージスケジュール〉

☆6月20日(土) ちゃプラステージ☆

14:00～14:40 『炎の闘球女 ドッジ弾子』スペシャルステージ

出演：中山まなか、前田佳織里

15:30～16:20 木村良平の感度は良好！inちゃやまち

出演：木村良平

17:00～17:40 TVアニメ『さよならララ』ちゃやまち特別ステージ

出演：菱川花菜、川石奈奈 ほか

18:30～19:20 ぐらんぶる華金ラジオinちゃやまち推しフェスティバル2026

出演：安済知佳、木村良平





☆6月20日(土) 常翔ホール☆

15:30～16:30 【キャスト舞台挨拶付】アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』最速先行上映会

出演：後日公開

17:20～18:00 TVアニメ「黄泉のツガイ」邂逅の儀 in ちゃやまち

出演：小野賢章、中村悠一

18:40～19:40 TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」第1話先行上映＆スペシャルトークイベント in ちゃやまち推しフェスティバル2026

出演：平田広明、東山奈央、矢野妃菜喜





☆6月21日(日) ちゃプラステージ☆

12:30～13:10 「メイドさんは食べるだけ」のラジオ ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～

出演：市ノ瀬加那

13:50～15:00 もえ・つむぎ・きゅーとあぐれっしょんっ！あやねもいるよ♪ 音泉スペシャルステージでおま！

出演：佳原萌枝、七瀬つむぎ、松田彩音

15:40～16:20 ラジオ「片田舎のおっさん、またまた進行役(パーソナリティ)になる」公開収録 in ちゃやまち推しフェスティバル2026

出演：平田広明、東山奈央

17:00～17:40 TVアニメ『令和のダラさん』推しフェスステージ

出演：田村睦心、寺澤百花





☆6月21日(日) 常翔ホール☆

11:20～12:00 TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』 スペシャルステージ in大阪

出演：川島零士、本渡楓、小西克幸小西克幸

12:50～13:30 機動新世紀ガンダムX 30周年記念ステージ

出演：高木 渉、かないみか

14:20～15:00 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルステージ

出演：駒田航、古田一紀

15:50～16:30 TVアニメ『前橋ウィッチーズ』スペシャルステージ "ちゃやまちSHOW TIME!! Vol.2"

出演：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南

17:20～18:00 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》振り返りステージ

出演：小林裕介、江口拓也

他





※ステージ内容は変更になる可能性がございます。









●施策情報

出展社ブースやステージイベントだけでなく、今年も推しフェスは様々な施策を通して、「推し」への“好き”の想いを表現できる場を提供いたします。





○acosta! @梅田茶屋町 in ちゃやまち推しフェスティバル

大好評のコスプレイベントを今年も開催。

推しフェスならではのロケーションでコスプレや撮影をお楽しみいただけます。

さらに、6月20日(土)には昨年大盛況となったコスプレパレードを実施、

6月21日(日)にはMBS内特設ステージでコスプレダンスステージCDEFも実施決定。

多彩なコスプレ企画が、今年も茶屋町を華やかに彩ります。





◯にぎわいのまち回遊企画

まち全体の各所で、実行委員会構成団体による多彩な連携企画を展開します。

・HELLO OSAKA(阪急阪神ホールディングス)

・ノクターンブックマーカー(MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店)

・大阪工業大学・関西大学・ベルェベルの学生企画

・ヤンマー、JT、大阪市北区役所、花とみどりのまちづくり ほか





このほかにも、街全体で楽しめるさまざまな企画を予定しています。

最新情報は、推しフェス公式サイト・公式Xにて随時発信してまいります。





野外ステージ1

野外ステージ2

コスプレを楽しむ来場者1

コスプレを楽しむ来場者2

コスプレを楽しむ来場者3

コスプレを楽しむ来場者4

コスプレを楽しむ来場者5





●「ちゃやまち推しフェスティバル 2026」 開催概要

【イベント名】 ： ちゃやまち推しフェスティバル 2026

【開催日程】 ： 2026年6月20日(土)・21日(日)午前10時～午後6時(一部イベント等を除く)

【開催場所】 ： 大阪 梅田・茶屋町一帯

【公式ホームページ】： https://www.mbs.jp/oshifes/

【公式X】 ： https://x.com/oshifestival

【主催】 ： ちゃやまち推しフェスティバル実行委員会(50音順)

池田泉州銀行、上田安子服飾専門学校、ウメシバまちづくり協議会、

梅田東連合振興町会、MBS、大阪工業大学(常翔学園)、大阪総合デザイン専門学校、

大阪ベルェベル美容専門学校、大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校、

ガチャガチャの森、関西大学、北梅田地区まちづくり協議会、XROSS茶屋町、

住友生命「Vitality」プラザ大阪梅田Advance店、駿河屋梅田茶屋町店、

辰己建物総合管理、TSUTAYA BOOKSTORE 梅田 MeRISE、NU茶屋町・NU茶屋町プラス、

農絆卓恵、阪急阪神ホールディングス・阪急電鉄・阪急阪神不動産、

MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店、MIZUNO OSAKA CHAYAMACHI、ヤンマー

【協力】 ： 大阪市北区役所、JT、TAG茶屋町、TAMASHII SPOT OSAKA、綱敷天神社御旅社、

東急不動産、西日本旅客鉄道、ほっかほっか亭総本部、UNIQLO OSAKA

【制作・運営協力】 ： 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ





最新情報は随時公式ホームページや公式Xでお知らせしていきますので、ぜひチェックしてください。





MBS1階ミニステージ1

MBS1階ミニステージ２