大学院教授・弁護士の「野村修也」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、大学院教授・弁護士の野村修也氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

野村修也氏のコメント

日々のニュースの背景には、必ずといってよいほど法制度が関わっています。本レターでは、その見えにくい「法律の視点」を丁寧に解きほぐし、社会の動きや改革の本質を読み解く手助けをします。今、何を目指して法が変わろうとしているのかを知れば、ニュースの意味が分かりやすくなります。法律家はもちろん、普段あまり法律になじみのない方にも、ぜひ読んでいただきたいと思います。

野村修也のニュースレター：https://shuya.theletter.jp/(https://shuya.theletter.jp/)

日々のニュースを法律家の目線で分かりやすく解説するニュースレター。

＜野村修也氏プロフィール ＞

大学院教授・弁護士。中央大学法学部および法科大学院で教鞭を執り、会社法、金融法、保険法、運送法を主な研究対象とする。近年はコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、規制改革の研究に注力。金融監督庁検査部参事を皮切りに、金融庁・総務省・厚生労働省の顧問を歴任。郵政民営化委員、福島第一原子力発電所国会事故調査委員会主査、法制審議会会社法部会委員などを務める。現在、内閣府・厚労省の審議会委員等を兼任。読売テレビ「ミヤネ屋」、TBS 「情報7daysニュース・キャスター」などに出演中。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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