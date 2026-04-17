2026年3月Qoo10月間コスメランキング発表！人気のカテゴリーごとに月間販売個数TOP5をご紹介

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社(本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン)は、Qoo10で人気のコスメカテゴリーの中から、『リップ』『アイシャドウ』『チーク』と、月替わりで1アイテムをピックアップした、月間販売数TOP5※をご紹介していきます。

今月のPICK UPアイテム ▷ 『マスカラ』ランキング

今回は、『マスカラ』の3月の月間ランキングをご紹介します。新生活が始まり、初対面の場も増えがちで、第一印象により気を配りたい4月。人の視線が集まりやすいとされる目元は、顔全体の印象を大きく左右するパーツでもあり、まつ毛1本1本がきれいに仕上がっていると華やかな印象になります。また、気温や湿度の変化に加え、花粉や汗などにより目元のメイク崩れも気になりやすい時期ですが、Qoo10では、機能的で人気のマスカラを多数取り揃えています。3月の『マスカラ』ランキングの1位は、 [エチュード]カールフィックスマスカラがランクイン。2位は、[ミルクタッチ]アイコニックマスカラ、そして3位は[ミュード]インスパイアスキニーマスカラ&マルチフィクサーでした。

１位：[エチュード]カールフィックスマスカラ

まつ毛の上向きカールを長時間キープ。にじみにくいウオータープルーフ処方。タイプごとに形状が異なるブラシもポイント。

２位：[ミルクタッチ]アイコニックマスカラ

繊細ながらも存在感のあるまつ毛を演出するロングマスカラと、束感を作りやすいフィルムマスカラの2種。

3位：[ミュード]インスパイアスキニーマスカラ&マルチフィクサー

絶妙な色味と深みの10色展開。超スリムナノスキニーブラシが、目頭・目尻・下まつ毛まで逃さずキャッチ。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/931_1_4381a471d29a6ae8112e7619e090fdfc.jpg?v=202604171251 ]

『リップメイク』 ランキング

１位：[エイプリルスキン]ヒーローリップタトゥーティント

SNSで話題の「飲み会リップ」。長時間塗り直せないときにピッタリ。

2位：[ミルクタッチ]ジェリーフィットティンティッドグロウティント

うるおいとツヤ感、透明性のある鮮やかなカラーのグロウティント。

3位：[NAMING]オーバーデューグロッシーリップティント

グロスのようなツヤ感ながら、ベタつきづらい軽やかなテクスチャーのティント。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/931_2_dadd7c2edae611124575fbb9e81ab241.jpg?v=202604171251 ]

『アイシャドウ』 ランキング

１位：[2ªN]ベターミーアイパレット/ジェリーグロウハイライター

グリッターやマットなど多彩なカラーが揃う6色パレット。

2位：[トゥークールフォースクール]フロッタージュペンシル

涙袋からシャドウ、チークまで、マルチに使えるペンシル。

3位：[ウェイクメイク]ソフトブラーリング アイパレット

トーンに合わせた設計のカラーパレット。スリムな容器で持ち運びにも便利。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/931_3_18a45e136c6007a0067bba5c17a416ba.jpg?v=202604171251 ]

『チーク』 ランキング

１位：[2ªN]デュアルチーク

単色使いも2色のMIXも可能なデュアルチーク。

2位：[ブイディーエル]チークステイン ブラッシャー

単色のパウダーと、パウダーチーク&ハイライトの2種から選べる。

3位：[AZTK]ジェリーカラーチークリキッド

肌に触れると液体からパウダー状に変化するチーク。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/931_4_dd9865d0def92d8816eb9a1c2968b00a.jpg?v=202604171251 ]

※データ抽出期間：2026年3月1日(日)～3月31日(火)

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「マスカラ」「リップメイク」「アイシャドウ」「チーク」カテゴリーの公式ショップ各販売個数に基づいたランキングです。

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本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

URL：https://www.qoo10.jp(https://www.qoo10.jp/)

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」運営、インターネットサービスの提供

Qoo10はこちら :https://www.qoo10.jp/

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