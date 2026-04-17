起業家支援のSocialups、テレビ新潟放送網と木山産業から第三者割当増資を実施

Socialups株式会社

起業家支援および新規事業開発支援を手がけるSocialups株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：高瀬 章充、以下「Socialups」）は、2026年4月、株式会社テレビ新潟放送網（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：正力 源一郎、以下「TeNY」）および木山産業株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：木山 光、以下「木山産業」）を引受先とする第三者割当増資を実施いたしました。

テレビ新潟放送網および木山産業から第三者割当増資を実施■Socialupsとは

Socialupsは、「すべての個人と組織の選択肢を豊かに」をビジョンに、人の人生を支える、チャレンジングなことに挑めるよう、すべての人の立場に立った考え方を大切にしています。

挑戦者のチャレンジをサポートし、社会実装へと繋げる。



Socialupsは社会課題の解決を目指す人と、自治体・投資家・大学・研究所などのステークホルダーをつなぎ、新たなる価値を生み出し人類を一歩先に進めたい。

この思いから、スタートアップ推進事業をベースとした各都市の支援体制の構築、スタートアップ支援、起業家の育成など事業展開をしています。

共に寄り添い、共に歩むスタイルを大切に、イノベーションプログラムなどの企画～運営～レポート、起業家の事業計画～創業支援～事業拡大までサポートしております。

Socialups株式会社コーポレートサイト（ https://socialups.jp/ ）

■本第三者割当増資の背景

■ 株式会社テレビ新潟放送網（TeNY）との提携深化

TeNYとSocialupsは、2025年3月25日付で「新潟発の新規事業・起業家支援強化に向けた業務提携契約」を締結しております。同提携において、TeNYのメディア発信力やネットワークと、Socialupsの起業家・新規事業支援の知見を掛け合わせることで、地域における新規事業創出および起業家支援の強化を目的としてまいりました。

両社は2023年度より協業を開始しており、経済産業省「AKATSUKI事業」をはじめ、新潟市「DX新規事業開発支援事業 WAVE」や「にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業 HEAT」、小千谷市「起業家育成支援事業 BALLOON」などにおいて実績を積んでまいりました。

TeNYが掲げるグループパーパス「TeNYは新潟を幸せにしているか？」や、そのビジョン・ミッション・バリューは、Socialupsが培ってきたエコシステム構築力と高い親和性があります。これまでの業務提携を超えて戦略的な資本業務提携へと移行することで、より密接な情報の連携を図ることが可能になります。また、両社が共同の収益目標に向けて事業を展開していくことができると考え、今回の増資に至りました。

なお、今回の増資にあたり、Socialupsは株式会社テレビ新潟放送網 成長戦略本部 成長戦略局次長 山崎 圭介氏を新しい社外取締役として選任いたしました。

■ 木山産業株式会社との連携

木山産業は、新潟県内最大級のイノベーション施設「NINNO（ニーノ）」を展開・運営しており、新潟における起業家エコシステムをハード（場）とコミュニティの両面から力強く下支えしています。Socialups自身も「NINNO+（ニーノプラス）」に入居し、同施設が形成するエコシステムのコアメンバーとして共に活動してまいりました。

両社は新潟における「若者が地元で働く場所がない」という切実な人口流出課題に対し、起業家育成を通じて地元での魅力的な雇用を創出し、人口減少に歯止めをかけるという共通の目的を共有しています。木山産業が提供する「イノベーションの場とコミュニティ」に、Socialupsが培ってきた「起業家・新規事業支援プログラム（ソフト）」をより強固に接続・融合させるため、今回の資本提携に至りました。長年地域に根差してきた木山産業の知見とネットワークを掛け合わせることで、起業家が新潟で挑戦し、事業をスケールさせるための土壌をさらに盤石なものにしてまいります。

■本提携がもたらす地域社会への提供価値

今回の資本提携を通じて、TeNYはメディアと事業会社としての「複合型プレイヤー化」を加速させ、「報道機関を超えた地域価値創造企業」としてのポジションを強化します。あわせて、新規事業創出支援を行っている点をより強くPRすることが可能となります。

また、木山産業が展開する「NINNO」等のイノベーション拠点とそこに集うコミュニティと、Socialupsの起業家育成・伴走支援プログラムがシームレスに連結することで、起業家たちにとって「挑戦する場」と「成長するための実践的支援」が一体となった、強力なエコシステムが新潟に誕生します。

Socialupsは両社からの力強いバックアップを受け、地方発の先進的な起業・新規事業支援エコシステムへの直接参画を促進し、地域貢献とビジネスとしての収益化の両立を目指します。

■各社代表コメント

株式会社テレビ新潟放送網 代表取締役社長 正力 源一郎 氏

兼ねてより業務提携を進めてきたSocialups株式会社との連携をさらに強化するため、このたび出資を決定いたしました。TeNYはこれまでも「新潟を幸せにしているか？」という問いのもと、地域に根ざした価値創造に取り組んでまいりました。

Socialupsが持つ起業家育成・新規事業創出の知見と、TeNYの発信力・ネットワークを掛け合わせることで、地域における新たな事業の創出や推進に貢献できる手応えを実感しています。加えて、新潟のイノベーションシーンを牽引されている木山産業様とご一緒できることも、大変心強く感じています。今後は、資本提携を通じてこの取り組みをさらに前進させ、新潟に新たな産業と雇用を生み出すエコシステムづくりを進めてまいります。

（左）株式会社テレビ新潟放送網 代表取締役社長 正力源一郎氏／（右）Socialups株式会社 代表取締役CEO 高瀬章充

木山産業株式会社 代表取締役社長 木山 光 氏



Socialupsは2022年からNINNO+に入居され、NINNOコミュニティーを盛り上げてきました。この度、起業家支援において実績を持つSocialups、そして地域に多大な発信力を持つTeNY様と、本件出資を通じて強固なタッグを組めることを大変嬉しく思います。

この3社で、新潟に『若者が働きたいと思える新しい仕事』を次々と生み出すエコシステムを、三社一体となって築き上げてまいりましょう。

（左）Socialups株式会社 代表取締役CEO 高瀬章充／（右）木山産業株式会社 代表取締役社長 木山 光 氏

Socialups株式会社 代表取締役 高瀬 章充

この度、新潟を牽引するTeNY様、木山産業様から力強いご支援をいただき、心より感謝申し上げます。弊社はこれまで、起業家や新規事業の伴走支援を通じて新潟の可能性を引き出してまいりました。今後も両社とともに、地域全体のエコシステム構築に尽力してまいります。

TeNY様の発信力と木山産業様の地域ネットワーク、弊社の育成プログラムが交わることで、新潟に『誰もが挑戦でき、魅力的な起業・新規事業・雇用が生まれる環境』を創り出せると確信しています。今回の資本業務提携を起爆剤とし、新潟発の新たな産業創出に全力で邁進してまいります。

■社外取締役（新任）のご挨拶

株式会社テレビ新潟放送網 成長戦略本部 成長戦略局次長 山崎 圭介氏

株式会社テレビ新潟放送網 成長戦略本部 成長戦略局次長 山崎 圭介氏

2023年からSocialupsの皆さんと複数の事業に取り組む中で、挑戦する人に真摯に向き合う姿勢に強く共感し、ビジョンの一致とカルチャー面での高い親和性を実感してまいりました。このたび社外取締役に就任する機会をいただき、大変光栄に思います。今後は中長期の視点で事業成長に貢献し、両社の強みを掛け合わせながら、地域への貢献を一層広げてまいります。

一緒に、起業家の挑戦を支えませんか？

Socialupsでは、起業家の挑戦を伴走しながら支援する仲間を募集しています。

「地域のために何かしたい」「起業家や学生と関わりながら社会に貢献したい」――そんな思いを持つ方を心からお待ちしております。

こんな方を歓迎します！

🤝 起業家支援・地域活性化に興味がある方

💡 自分の経験・スキルを誰かの挑戦に活かしたい方

🏠 在宅勤務ができる方、関東圏在住、新潟在住または新潟出身の方

💼 副業・兼業としての関わりも大歓迎

フルコミットでなくても構いません。まずは「話を聞いてみたい」という段階でお気軽にご連絡ください。

Socialups公式note :https://note.com/socialups

ETSUZANを通して学んだ行動力と実践力

Site. 安宅 理彩さん ／ 金澤 智さん

記事はこちらから読むことができます。

https://note.com/socialups/n/n857241b2bfcf

起業家としての意識が変わったことが一番大きな変化

株式会社ひとりあそび 富所 誠さん

記事はこちらから読むことができます。

https://note.com/socialups/n/n966770d3716f

■株式会社テレビ新潟放送網について

◼︎名称

株式会社テレビ新潟放送網（ https://www.teny.co.jp/ ）

◼︎所在地

新潟市中央区新光町1-11

◼︎代表者

代表取締役社長 正力源一郎

◼︎事業内容

テレビ放送、番組・録音・録画物及び映画製作とその輸出入並びに販売、コンサート・美術展・スポーツ大会・演劇・各種パーティ及びイベント等の企画・製作・運営・興行並びに斡旋事業、出版物の刊行及び販売、店舗管理、デジタルメディアの企画・製作・運営、メディア統合的プロモーション支援、IP活用事業、各種出資ほかそれぞれに付随する事業。







◼︎木山産業株式会社について

◼︎名称

木山産業株式会社（ https://kiyamasangyo.com/ ）

◼︎所在地

新潟市中央区米山2丁目5番地1

◼︎代表者

代表取締役会長 木山 全一

代表取締役社長 木山 光

◼︎事業内容

不動産賃貸ならびに建造物の管理及び損害保険代理店

上記に附帯する一切の業務

■Socialups株式会社について

◼︎会社名

Socialups株式会社（ https://socialups.jp/ ）

◼︎所在地

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1-2プラーカ2 1F NINNO+

【南魚沼支社】新潟県南魚沼市六日町140 MAKINO-BA内

【九州オフィス】熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階 びぷれすイノベーションスタジオ

◼︎代表者

代表取締役社長 高瀬 章充

◼︎事業内容

・自治体と協働した起業家や社内起業家

・新規事業創出支援プログラムの設計と運用

・起業家、社内起業家、新規事業創出における伴走支援

・スタートアップエコシステムの構築

■これまでの事例Socialupsのこれまでの実績事例

【新潟県内】

・新潟県地域課題を核とした新たな企業誘致推進事業「チャレンジ新潟」事務局

https://www.challenge-niigata.com/

・スタートアップアクセラレーション南魚沼

https://socialups.jp/works/minamiuonuma

・新潟市の企業内の新規事業創出プログラム「WAVE」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://www.teny.co.jp/wave2/

・にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業「HEAT」事務局（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://niigata2km.teny.co.jp/

・小千谷市起業家育成支援事業「BALLOON」（株式会社テレビ新潟放送網との共同運営）

https://ojiya-startup.com/

・新潟県首都圏企業との情報交換会運営

https://socialups.jp/news/posts/40

【熊本】

・熊本市起業家育成インターンシップ支援事業

https://skip-kumamoto.com/

・熊本市の起業家 発掘・育成プログラム 「HIGOCANVAS」事務局（2022年度）

https://higo-canvas.com/

・スタートアップアクセラレーション熊本（2022年４月～2024年３月）

https://socialups.jp/works/kumamoto

【鹿児島】

・鹿児島市次世代のデジタル活用人材育成プロジェクト「SaKURA」運営事務局

https://kagoshima-digital-project.org/

【経済産業省】

・新潟版未踏的人材育成事業「ETSUZAN」運営事務局（2023年・2025年/複数社との共同運営）

https://etsuzan.org/

【独自事業】

・オンライン起業支援ワークショップ（国立高等専門学校機構本部主催・グローバル・アントレプレナーシッププログラム内イントロダクションプログラムで運用）

https://socialups.jp/onlineworkshop