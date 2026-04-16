「調味料を増やさない」がいちばんの時短。『基本調味料でつくる おいしい常備菜』発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『基本調味料でつくる おいしい常備菜』を2026年4月16日（木）に発売します。本書は、塩・酢・しょうゆ・みそ・砂糖の5つの基本調味料だけで作れる常備菜を紹介する一冊です。週末や空き時間に仕込んでおくことで、平日の食事づくりを「考えずに、すぐ食べられる」状態に整え、慣れない新生活や忙しい毎日でも、無理なく手作りの食事を続けることができます。

食事の準備に充てられる時間が限られている生活の中で

独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、2025年の共働き世帯は1,333万世帯に達し、専業主婦世帯（476万世帯）の約2.8倍にのぼります（*1）。これは、日常的に食事の準備に充てられている時間は限られている世帯が増えていることを示しています。

こうした共働き世帯には、「レシピにおける調味料の複雑さ」も負担となってしまいます。レシピを見れば見るほど、見慣れない調味料が記載されており、調味料を買っては余らして賞味期限切れにしてしまうことも。

本書では、そんな時間的制約と料理負担を解消する「すぐごはん」を提案します。

*1…独立行政法人労働政策研究・研修機構「図12 専業主婦世帯と共働き世帯」

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html

週末や空き時間に仕込むことで、平日の「すぐごはん」につながる

基本調味料は、塩・酢・しょうゆ・みそ・砂糖の5つだけ。調味料の管理や買い足しに悩む時間を減らし、料理そのものに向き合いやすくなります。週末や空き時間に常備菜を仕込んでおけば、「平日は温める・盛りつけるだけ」「食材を無理なく使い切れる」「忙しい日でも、栄養バランスを崩しにくい」といったメリットが生まれます。

「基本調味料×常備菜」という組み合わせで、忙しい現代の生活者の食卓を、シンプルかつ豊かにすることができます。

巻末には「調味料を選ぶポイント」「保存容器と注意点」「食材別さくいん」を掲載。

自分の心と体が満足する、おいしいレシピが詰まった一冊です。

代官山蔦屋書店&増田書店限定！赤穂化成の「赤穂の天塩」（200g）特典付き

代官山蔦屋書店と増田書店にて、本書をご購入いただいた方には、本書でも使用している赤穂化成の「赤穂の天塩」（200g）をプレゼントします。

※数に限りがございます。

Contents

赤穂化成の「赤穂の天塩」（200g）

【塩】でつくる常備菜

ゆで塩豚、オクラの塩水漬け、キャベツとにんじんのコールスロー

ローストビーフ、自家製ツナ、かきのコンフィ、焼きいもサラダ

かぼちゃサラダ、切り干し大根の塩あえ、小松菜と油揚げの塩煮

ほか

【酢】でつくる常備菜

れんこんの甘酢漬け、かぼちゃと高野豆腐の甘酢じょうゆ漬け

春雨炒め、サラダチキン、あじのマリネ、ゆでだこのあえもの

ほか

【しょうゆ】でつくる常備菜

煮豚、牛肉のすき煮、牛肉とごぼうのしぐれ煮

いわしの梅煮、かぼちゃのそぼろ煮、筑前煮、自家製なめたけ

ラタトゥイユ、こんにゃくのピリ辛煮

ほか

【みそ】でつくる常備菜

みそボロネーゼ、豚肉のみそ漬け、さば缶そぼろ

高野豆腐とパプリカのみそそぼろ炒め

ほか

【砂糖】でつくる常備菜

煮豆

基本調味料でつくる常備菜のこと

調味料を選ぶポイント

保存容器と注意点

食材別さくいん

著者情報

角田真秀

料理研究家。美術系短大を卒業後、家業の飲食店の手伝いを経て、2015年に独立。

ケータリングや料理教室、企業のレシピ監修や雑誌へのレシピ提供、書籍出版、NHK「あさイチ」などテレビ番組出演ほか、多方面で活躍中。国内の農作物や生産者を応援する活動にも力を入れている。著書に『基本調味料だけで作る毎日の献立とおかず』（マイナビ出版）、『塩の料理帖 味つけや保存、体に優しい使い方がわかる』（誠文堂新光社）、『しみこむスープ』（主婦の友社）、『からだが整う「酢」の料理 ～食欲ない日もこれさえあれば』（技術評論社）ほか多数。

書誌情報

基本調味料でつくる おいしい常備菜

著作者名：角田真秀

書籍：1,892円（税込）

電子版：1,892円（税込）

判型：A5

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-8399-90183

発売日：2026年04月16日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839990182

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=150053

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/