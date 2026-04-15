ITreview Grid Award 2026 Spring発表！

アイティクラウド株式会社

国内最大級のB2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」を運営するアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）は、ユーザーの声（ユーザーレビュー）に基づいて、顧客満足度の高い製品を選出する「ITreview Grid Award 2026 Spring」を発表しました。

今期のアワードでは、国内外から約1,300の製品・サービスが選出され、ITreview上に寄せられた約15.7万件のリアルなレビューをもとに、支持を集める製品・サービスの傾向が明らかになりました。

【受賞製品一覧はこちら】ITreview Grid Award 2026 Spring

ITreview Grid Award 2026 Spring

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

ITreview Grid Awardとは？

実際に製品を使ったユーザーレビューをもとに、満足度と認知度の両面から製品の評判を可視化するITreview独自のアワードです。四半期ごとに発表され、条件を満たした製品には以下の2つの称号が贈られます。

Leader：満足度・認知度ともに高く、業界をリードする製品

High Performer：特にユーザー満足度が高く、今後より成長が期待される製品

製品選定のプロセスにおいて、“実際に使った人の声”という最も信頼できる基準を提供するアワードとしてIT部門はもちろんさまざまな部門で、また経営層から現場まで広く注目されており、製品選定の重要な指標として多くの企業に活用されています。

初受賞製品の一部をご紹介

2026年3月までに掲載された約15.7万件のユーザーレビューをもとに表彰を行っており、今回は30製品が初受賞しています。

初受賞製品では、文章生成AIやAI議事録作成といった注目領域に加え、プレゼンテーションや動画編集、マニュアル作成など、より幅広い業務領域でAIを活用したプロダクトの選出が目立ちました。AI活用は特定業務にとどまらず、実務レベルでの定着が進んでいます。

また、勤怠管理や販売管理、労務管理といった基幹業務領域においても、実務での使いやすさを重視したSaaSが継続して評価されており、業務効率化を支える基盤としてのIT活用の重要性が改めて示されました。

初受賞となった製品の一例

【SaaS部門】

●文章生成AI 部門

ナレフルチャット(CLINKS株式会社)

AI JIMY Converter (シー・システム株式会社)

●AI議事録自動作成ツール 部門

LINE WORKS AiNote (LINE WORKS株式会社)

Rimo Voice(Rimo合同会社)

ScribeAssist (by AmiVoice)(株式会社アドバンスト・メディア)

●デザイン修正指示ツール 部門

AdKura(株式会社アドクラ)

●クラウドバックアップ 部門

Arcserve UDP Cloud Hybrid(arcserve Japan合同会社)

●インフルエンサーマーケティングツール 部門

Cast Me!(株式会社PLAN-B)

●勤怠管理システム 部門

freee勤怠管理Plus(フリー株式会社)

●販売管理システム 部門

freee販売(フリー株式会社)

販売王 販売・仕入・在庫(ソリマチ株式会社)

●座席管理システム 部門

WORK AGILE(森トラスト株式会社)

せきなび(株式会社アスマーク)

●表計算ソフト 部門

krewSheet(メシウス株式会社)

●プレゼンテーション 部門

Genspark(MainFunc)

●マニュアル作成ツール 部門

VideoStep(株式会社VideoStep)

●動画編集ソフト 部門

Vrew(VoyagerX)

●Web接客ツール 部門

ソフトウェアイネーブルメントプラットフォーム PLAINER(プレイナー)(PLAINER株式会社)

●プロダクトアナリティクスツール 部門

Pendo(Pendo)

●DMARCレポート解析ツール 部門

ベアメール 迷惑メールスコアリング（DMARC分析機能）(株式会社リンク)



●ファイル転送サービス 部門

Smooth File(株式会社プロット)



●テスト自動化ツール 部門

T-DASH(バルテス株式会社)



●CMPツール/同意管理プラットフォーム 部門

webtru(株式会社DataSign)



●APMツール 部門

New Relic(New Relic株式会社)



●エンゲージメントサーベイツール 部門

ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ(株式会社リーディングマーク)



●会社設立支援ツール 部門

弥生のかんたん会社設立(弥生株式会社)



●セキュリティアセスメント 部門

SecureNavi（セキュアナビ）(SecureNavi株式会社)

●SaaS比較サイト 部門

PRONIアイミツ SaaS(PRONI株式会社)

●LMS 部門

LearningWare(株式会社プロシーズ)

manebi eラーニング(株式会社manebi)



その他の受賞製品は下記URLからご確認ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

ITreview Gridについて

「ITreview Grid」は、ITreviewに集まった膨大なユーザーレビューを基に、製品の顧客満足度 × 市場認知度を四象限で可視化するポジショニングマップです。これにより、単なるスペックや価格だけではなく「評判が良い、実績があるか」「現場で本当に使えるかどうか」を軸にした意思決定が可能になります。

製品のポジショニングを直感的に把握できるこの仕組みは、自社に合ったIT製品を探す際にお役立ちするITreviewの特徴的な機能の1つです。

ITreview Grid Awardについて

勤怠管理システム部門のGrid例

ITreview Grid掲載製品のうち、10件以上のレビューを集めた満足度の高い製品を対象としカテゴリーごとに「Leader」「High Performer」をそれぞれ表彰し、バッジを発行しています。アワードは最新のレビューデータを反映する形で、四半期ごとに発表しています。

ITreviewについて

Leader、High Performerバッジ

ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約14,700の製品・パートナーやテクノロジーサービスの情報とまたそれらに関するレビューを約15.7万件掲載しています。

また、生成AI時代における新たな情報流通に対応するため、ITreviewではITベンダーなど掲載企業に向けて、生成AI上での引用状況を可視化する「AEOダッシュボード」や、インテントデータをSalesforce上で活用できる連携機能の提供を開始するなど、機能強化を進めています。

ITreview

https://www.itreview.jp/(https://www.itreview.jp/)

アイティクラウド株式会社について

IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を運営。



また、IT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」やSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」を展開。さらに製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを新たに公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/(https://www.itcrowd.co.jp/)