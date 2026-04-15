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【取材受付中】378名から選ばれた12名の新入社員がYouTuber研修を受講YouTube「ジョウ所長の土木技術者サポートチャンネル」・ジョウ所長から建設・土木の基礎を学ぶ
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下「コプロス」）は、4月14日（水）〜16日（木）に、YouTube「ジョウ所長の土木技術者サポートチャンネル」を運営している、ジョウ所長こと条谷貴志氏の新入社員研修を受講しています。
ジョウ所長によるコプロス新入社員研修は3回目です。建設や土木の仕事をする上で必要となる「工事の流れ」「技術者の基礎」だけでなく、「社会人の常識」や「AIとの付き合い方」を学んでいます。
■【取材受付中】研修の概要
日時：4月16日（木）9:00-17:00
場所：山口県下関市豊浦町大字涌田後地５０７（マリンピア豊浦）
内容：ジョウ所長に建設や土木の仕事をする上で必要な基礎を座学で学びます。
ご取材をお受けしていますので、＜報道関係者からのお問合せ先＞よりご連絡ください。
■ジョウ所長について
ジョウ所長こと、条谷貴志氏は株式会社兵庫土木サポート代表取締役として、ICT内製化及び活用の支援や土木工事の工事書類作成代行及び支援、顧問業及びコンサル業務を提供されています。
https://doboku-support.co.jp/
YouTube「ジョウ所長の土木技術者サポートチャンネル」では、若手及び中堅土木技術者の未来を創るための技術者育成のサポートをされていて、コプロスは新入社員研修を依頼してきました。
https://www.youtube.com/@dobokusuppurt_johyo7
コプロスの専務取締役の宮粼隆司はジョウ所長のYouTubeに出演し、新卒採用や仕事についてお話ししています。
・新卒採用ってどうなん？難しいよね？！社長.専務に本音を聞くっ！
https://youtu.be/oGj0UbAYosQ?si=oRu1l6jXf1GZVRR6
・新卒採用ってどうなん？難しいよね？！社長.専務に本音を聞くっ！
https://youtu.be/oGj0UbAYosQ?si=BhlCaWDVP6Bmv5mq
・チルトローテータの新車を購入してみた件〜コプロス宮崎さん〜feat.ナオキさん
https://youtu.be/tsIchnG520c?si=wEbHVqjckb7TayDL
■第二創業期を迎えたコプロスの新卒採用について
土木事業から始まったコプロスは、今まで培ってきた土木や建築の技術、そして世界一の技術力を誇るケコムを中心にバイオマス発電事業や地方創生事業へとビジネスのフィールドを広げています。
第二創業期としてさらなる飛躍のために、未来の経営層を担える人材が必要です。
コプロスでは2016年より新卒採用を強化し、建設業界の学生人気が低い環境の中で、地方の中小企業ながら毎年400名以上2のエントリーと、10名前後の大卒新入社員を迎えてきました。
理系学部生だけではなく、文系学部生や短大生の応募も歓迎していて、多くの若手が活躍しています。
・新卒採用サイト：https://copros.co.jp/recruit/
・生成AIの導入で新入社員研修の工数を25％削減 AI活用をきっかけに組織の活性化や営業活動の高度化も実現し、RAG活用も視野に
https://copros.co.jp/news/3341/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
ジョウ所長によるコプロス新入社員研修は3回目です。建設や土木の仕事をする上で必要となる「工事の流れ」「技術者の基礎」だけでなく、「社会人の常識」や「AIとの付き合い方」を学んでいます。
ジョウ所長の研修を受ける新入社員
■【取材受付中】研修の概要
日時：4月16日（木）9:00-17:00
場所：山口県下関市豊浦町大字涌田後地５０７（マリンピア豊浦）
内容：ジョウ所長に建設や土木の仕事をする上で必要な基礎を座学で学びます。
ご取材をお受けしていますので、＜報道関係者からのお問合せ先＞よりご連絡ください。
■ジョウ所長について
ジョウ所長こと、条谷貴志氏は株式会社兵庫土木サポート代表取締役として、ICT内製化及び活用の支援や土木工事の工事書類作成代行及び支援、顧問業及びコンサル業務を提供されています。
https://doboku-support.co.jp/
YouTube「ジョウ所長の土木技術者サポートチャンネル」では、若手及び中堅土木技術者の未来を創るための技術者育成のサポートをされていて、コプロスは新入社員研修を依頼してきました。
https://www.youtube.com/@dobokusuppurt_johyo7
コプロスの専務取締役の宮粼隆司はジョウ所長のYouTubeに出演し、新卒採用や仕事についてお話ししています。
・新卒採用ってどうなん？難しいよね？！社長.専務に本音を聞くっ！
https://youtu.be/oGj0UbAYosQ?si=oRu1l6jXf1GZVRR6
・新卒採用ってどうなん？難しいよね？！社長.専務に本音を聞くっ！
https://youtu.be/oGj0UbAYosQ?si=BhlCaWDVP6Bmv5mq
・チルトローテータの新車を購入してみた件〜コプロス宮崎さん〜feat.ナオキさん
https://youtu.be/tsIchnG520c?si=wEbHVqjckb7TayDL
■第二創業期を迎えたコプロスの新卒採用について
土木事業から始まったコプロスは、今まで培ってきた土木や建築の技術、そして世界一の技術力を誇るケコムを中心にバイオマス発電事業や地方創生事業へとビジネスのフィールドを広げています。
第二創業期としてさらなる飛躍のために、未来の経営層を担える人材が必要です。
コプロスでは2016年より新卒採用を強化し、建設業界の学生人気が低い環境の中で、地方の中小企業ながら毎年400名以上2のエントリーと、10名前後の大卒新入社員を迎えてきました。
理系学部生だけではなく、文系学部生や短大生の応募も歓迎していて、多くの若手が活躍しています。
・新卒採用サイト：https://copros.co.jp/recruit/
・生成AIの導入で新入社員研修の工数を25％削減 AI活用をきっかけに組織の活性化や営業活動の高度化も実現し、RAG活用も視野に
https://copros.co.jp/news/3341/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
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