株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、総務省が推進する、日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター（ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre、以下AJCCBC）におけるトレーニングプログラムにおいて、ASM（Attack Surface Management）に関するトレーニングを提供したことを本日発表いたします。 本プログラムは、総務省が主催し、タイ・バンコクのAJCCBCを通じてASEAN各国から参加した政府機関及び重要インフラ関連組織のサイバーセキュリティ担当者を対象に実施されるもので、地域におけるサイバーセキュリティ能力向上と人材育成を目的としています。 初めての開催となる2026年3月の官民連携による演習等には、ブルネイ、インドネシア、ラオス、フィリピン、シンガポール、タイ、東ティモール、ベトナムから、政府・重要インフラ関連組織のサイバーセキュリティ担当者が集まりました。本演習内で、マクニカは2日間にわたり、Macnica ASMで培った知見をもとに、ASMに関連するOSINT（Open Source Intelligence）及びAIエージェント活用に関するトレーニングを提供しました。インターネット上の公開情報を活用した外部公開資産の把握、攻撃対象領域の可視化、リスクベースでの優先順位付けといったテーマを中心に、受講者が現場で活用できる実践的な知見を伝えました。 ＜トレーニングの様子＞

今回の採用は、マクニカが有するASM領域における技術力・実務知見が、国際的なサイバーセキュリティ能力構築の現場において評価されたものです。あわせて、官民連携の枠組みの中で、日本発の知見をASEAN地域へ展開した取り組みとして、当社のグローバルな活動の一端を示すものでもあります。 組織のIT資産やクラウド利用、委託先・子会社を含む外部公開面はますます複雑化しており、自組織の攻撃対象領域を正しく把握することはサイバーリスク低減の出発点になります。マクニカは今後も、官公庁、国際協力機関、パートナー企業との連携を通じて、国内外におけるサイバーセキュリティ人材育成と組織の防御力向上に貢献するとともに、Macnica ASMをはじめとする自社サービス・技術ナレッジの提供を通じて、より安全で持続可能なデジタル社会の実現を支援してまいります。 【総務省の研修・演習の詳細はこちら】 URL：https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00278.html ■Macnica ASMとは マクニカは、2021年6月、日本でいち早く自社開発のASMソリューションの提供を開始しました。Macnica ASMは、マクニカセキュリティ研究センターの知見を活用した独自開発のAI駆動型ツールに加え、必要に応じてエキスパートによる調査も行うことで、正確かつ網羅的な調査を実現しています。お客様自身が把握できていないドメインや野良サーバなど、海外拠点を含めた資産の洗い出しが可能となり、攻撃者の動向を考慮した独自のリスク指標に基づき、リスクの高い資産から効果的に対処をすることができます。 【Macnica ASMの詳細はこちら】 URL：https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/macnicaasm/asm.html 【製品に関するお問い合せ先はこちら】 株式会社マクニカ Macnica ASM担当 TEL：045-476-2010 E-mail：sec-service@macnica.co.jp ※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。 ※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。 マクニカについて：www.macnica.co.jp