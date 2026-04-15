“日本さくら名所100選”で春を満喫―「小諸市桜まつり」開催！小諸城址懐古園で夜桜ライトアップも

長野県小諸市にて、春の訪れを告げる恒例イベント「小諸市桜まつり」が、2026年4月1日（水）から4月25日（土）まで開催されます。

会場は、“日本さくら名所100選”にも選ばれている名所小諸城址懐古園。歴史ある城跡と満開の桜が織りなす、風情豊かな春景色を楽しむことができます。

園内にはソメイヨシノや小諸八重紅枝垂（コモロヤエベニシダレ）など多彩な桜が咲き誇り、訪れる人々を華やかに迎えます。石垣や古木といった歴史的景観と桜の美しさが調和し、小諸ならではの情緒あふれる空間を演出します。

また、期間中は毎日日没から夜桜のライトアップを実施。昼間とは異なる幻想的な雰囲気の中で、夜に浮かび上がる桜の美しさを堪能できます。加えて、多彩な催しも予定されており、家族連れや観光客まで幅広く楽しめる内容となっています。

桜まつり期間中には楽しいイベントが盛りだくさんなので、ぜひお越しください！

詳細はこちらから

https://www.komoro-tour.jp/spot/castle/sakura/

開催概要

日時： 2026年4月1日（水）～25日（土）9:00~17:00

場所： 小諸城址懐古園（長野県小諸市丁311）

入園料：

◆散策券：大人（高校生以上）200円/小人（小・中学生）50円

◆共通券：大人（高校生以上）400円/小人（小・中学生）150円

⇒共通券は懐古園内散策・動物園・徴古館・藤村記念館・小山敬三美術館・小諸義塾記念館、全てをご覧いただけます

※4/25まで動物園再整備工事中にともない減免料金となっています。

◆夜桜ライトアップ

期間中毎日 日没～21:00

問い合わせ：

小諸市懐古園事務所

Tel. : 0267-22-0296

開花情報

https://www.city.komoro.lg.jp/kaikoen/

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/kaikoenjimusho/kanko_sangyo/1/1/10127.html

小諸市の魅力を紹介｜小諸城址懐古園

小諸城址懐古園は、歴史と自然が美しく調和した名所として、多くの人々に親しまれています。かつての小諸城跡を整備した園内は、日本でも珍しい「穴城」として知られ、城下町より低い位置に築かれた独特の地形が特徴です。

園内には、苔むした石垣や歴史を感じさせる門跡が残り、往時の面影を今に伝えています。また、四季折々の自然も魅力で、春には桜、秋には紅葉が園内を彩り、訪れる人々の目を楽しませます。特に桜の名所としても名高く、「日本さくら名所100選」に選ばれている点も見逃せません。

さらに、園内には藤村記念館や小山敬三美術館などの文化施設も点在し、文学や芸術にも触れることができます。

歴史散策と自然散策を同時に楽しめる小諸城址懐古園は、小諸市を代表する観光スポットとして、訪れる人に豊かな時間を提供してくれます。

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/kaikoen/