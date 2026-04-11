高校生が好きな音楽アーティストランキング！【高校生調査】

男女共通の1位は、過去のさまざまなアンケートでトップに輝いたあのアーティスト！

株式会社シップ（C)YOUTH TIME JAPAN project

TJPでは過去に「カラオケでよく歌う楽曲（https://www.ytjp.jp/2025/12/26/koukouseiresearch-karaoke）」や、「自分自身への応援歌（https://www.ytjp.jp/2025/08/05/koukouseiresearch-fightsong）」など、楽曲についてさまざまなアンケート調査を公開してきました。

今回YTJPでは、全国の高校生を対象に「好きなアーティスト」についてアンケート調査を実施しました。

（C)YOUTH TIME JAPAN project（C)YOUTH TIME JAPAN project

男女共通の1位は、過去の当調査でも上位常連である“Mrs. GREEN APPLE”。

男女共通の2位は、今年メジャーデビュー15年目を迎えたスリーピースバンド“back number”でした。

男子の3位で女子の4位は、“米津玄師”。

女子の3位は、ガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生した“HANA”。昨年の紅白歌合戦にデビュー曲『ROSE』で出場するなど、若い世代を中心に注目されていることがわかりました。

女子の5位は、ラッパー・シンガーとして活躍し、 “HANA”のプロデューサーとしても知られている“ちゃんみな”がランクインする結果となりました。

▶︎▶︎▶︎6位以降のランキングはYTJP webにて公開中！https://www.ytjp.jp/2026/04/10/koukouseiresearch-artist

■調査概要

調査方法：

Googleフォームにて入力

調査期間：2026年1月13日（火）～2026年1月27日（火）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子983名、女子1,088名 計2,071名

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【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】

全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。

＜主なプログラム内容＞

・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布

・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布

・商品・ノベルティの学内サンプリング

・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供

HP：https://www.ytjp.jp

X：https://x.com/YTJP_web

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