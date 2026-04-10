地球初上陸!「イソメン倶楽部」ついに素顔を公開　6月に顔出し後初のワンマンライブ開催決定！！

株式会社todayswork

2021年 4月結成。

SNSを軸に多くのファンを獲得し、ライブやイベントなどオンライン、オフライン共に様々な活動を行っている。

キレのあるダンスとチームワーク、多彩な個性に人気沸騰中。

今、最もアツいクリエイター集団、イソメン倶楽部が2026年4月に「帰星」とし

TikTokにて仮面を取り素顔を明かし、TikTokで話題となっている。

イソメン倶楽部が「帰星」(顔出し)後初となるワンマンライブの開催を発表。

公演概要

【タイトル】イソメン倶楽部 ライ部「ハジメマシテ、タダイマチキュウ、ドウゾヨロシク」

【日時】2026年6月20日(土) OPEN14:00 / START15:00

【会場】大阪 YESTHEATER (〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前11-6 なんばグランド花月ビル)

【料金】プレミアムチケット：5,000円 / 一般チケット：3,500円

プレミアムチケット特典：前方席確約、限定グッズ付き、グループフォト撮影会抽選権利

チケット購入はコチラから！

FC会員先行：4/13(月) 18:00-4/20(月)23:59

プレオーダー：4/27(月)18:00-5/4(月祝)23:59

一般販売：5/11(月)18:00-

チケット購入サイトはコチラ！

https://t-dv.com/isomen_0620

顔出し後初のライブイベントとなるため、チケット購入はお早めに！

そして3月末に閉鎖したファンクラブサイトも4月よりリニューアルオープン！

https://isomenclub.bitfan.id

(4/10 18:00 OPEN)

ワンマンライブのチケット購入はファンクラブ先行からスタート！

お見逃しなく！！

メンバーコメント

グレたん / 283 👽🩶

みなさん応援いつもありがとうございます！

イソメン倶楽部が新たにスタートを切るための第一歩にもなる今回のライブ。

今までとは違う更なるパワーが解放されると思います。

今まで見たことない方、ライブへの参加の勇気が出なかった方なども絶対に楽しんで帰ってもらいます。

その日からあなたも部員です👽

ぜひお会いしましょう！

黄ぃちゃん / ManatsU 👽(ハート)

うー！！！！！ありがとうございます！！

ここからまた新たなスタートです！！

第二章開幕！！！！

PINK / motoki 👽🩷

5週年を迎えメンバーと新たなスタートを切りました。

どんな状況でも応援してくれた部員、ファンのみんなやSNSを通して僕たちを知ってくださる方が居たので今も活動ができています。

本当に心からありがとう！！！

第二章としてダンスや歌だけではない表現、パフォーマンスを届けていきたいなと思います。

これからもレベルアップしていくイソメン倶楽部のエンターテイメントを楽しんでいただきたいです。

NEXT_Stage！！！！

ネット上で反響のTikTokにて行った顔出し

👽🩶https://vt.tiktok.com/ZSHPRWv6J/

👽(ハート)https://vt.tiktok.com/ZSHPR9TeK/

👽🩷https://vt.tiktok.com/ZSHP88Csg/

イソメン倶楽部

グレたん / 283 👽🩶

黄ぃちゃん / ManatsU 👽(ハート)

PINK / motoki 👽🩷

プロフィール

2021年4月結成。

TikToker、YouTuber、Dancer、ジャンルに囚われないオリジナルジャンルのグループ。

SNSを軸に多くのファンを獲得し、ライブやイベントなどオンライン、オフライン共に様々な活動を行っている。

カラフルな仮面をつけて顔を隠したダンスパフォーマンスで話題となり、ミステリアスな雰囲気と高いスキルで注目を集める。

現在ではダンス動画のみならず、「歌ってみた」や企画系の動画など、幅広いコンテンツも発信している。

2023年10月20日には『「聞いてください」が入ってません。』をデジタルリリース。

オフラインイベントでは、2024年11月～2月で『4都市ファンミツアー』を開催。

名古屋、福岡、東京、大阪公演を成功させた。

イベントチケットもSOLD OUTを出す。

そして5周年となる2026年4月1日に向けて帰星という形で話題を集め、4月3日より5年間の仮面グループとしての第一フェーズを終え、顔出しでの活動にて第二フェーズがスタートした。

これまでも作詞作曲振付などオリジナルで手がける楽曲をはじめ、自身で手がけるグッズなどプロデュース能力にも定評がある。

仮面をすることによるスキルへフォーカスをコンセプトに置いた後の、顔出しをして表情を伴うパフォーマンスと今後の活動に注目が集まる。

公式SNS

【TikTok】https://www.tiktok.com/@kameeeen666?_t=8aUJYdLOfmD&_r=1(https://www.tiktok.com/@kameeeen666?_t=8aUJYdLOfmD&_r=1)

【YouTube】https://youtube.com/channel/UCc_2Nu4Fbr3KIl1JZFm2vWg?si=Q9_tkUiH77Hwzg6u

【X (Twitter)】https://twitter.com/kameeeen666?s=21

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