DXに必要なIT知識を底上げ　1日から学べる『DOJO Shot ITトレーニング（基礎学習Week）』を4月1日提供開始

株式会社Armoris

株式会社Armoris （本社：東京都台東区、代表取締役社長：坂井和則、以下Armoris）は、2026年4月1日、「DOJO Shot ITトレーニング（基礎学習Week）」（以下「本サービス」）をリリースしました。本サービスは、ITを活用するすべてのビジネスパーソンから、セキュリティ・開発・運用担当者の学び直しにまで幅広く活用いただけます。現在の高校教育で必修となっている「情報I」の履修範囲をベースに、Armorisメンバーが実務で得た経験や高度なスキル、最新のIT動向を取り込んだ、ビジネスの現場で求められる実戦的なセキュリティ学習プログラムです。

受講者の声から生まれた、必要なテーマを1日から選んで学べる新設計

企業や組織がDXを推進する中、セキュリティや開発を担う高度IT人材の確保が急務となっています。一方で、開発・運用担当者を含む、組織全体のIT基礎知識の底上げが追いついていないという課題も多くみられます。高度IT人材だけに頼らず、組織全体のITベースラインを引き上げることが求められています。

Armorisではこれまで、「新入社員研修」「非IT部門からDX部門に異動した方の補強」「知識が断片的な中堅層の学び直し」を対象に、3種類（各2日間）のITトレーニングを提供してきました。受講者や人材育成担当者からは好評をいただく一方で、「業務が忙しくて2日連続で日程を確保するのが難しい」「学びたいテーマだけをピンポイントで受講したい」という声も寄せられていました。

そこで、従来のトレーニングを再編。月曜から金曜まで、曜日ごとに学習項目を独立させた「選択型（セレクト型）学習Week」としてリリースします。

本サービスの概要

本サービスは、従来のITトレーニングを「受講者ファースト」の視点で再編し、1日単位で学べる項目を明確にした「セレクト型学習プログラム」です 。単なる知識の習得に留まらず、組織全体のITベースラインを底上げし、実務で即活用できる「実戦力」の養成を目的としています 。



新たなカリキュラムの5つの柱

提供概要

- 最新の教育指針「情報I」をベースに再編： 現在の高校教育で必修化されている「情報I」の履修範囲をベースに、新入社員が備えているIT知識を共通言語として、既存社員やDX担当者の「学び直し」として習得できる内容に最適化しています。- 実体験に基づくセキュリティ視点： 実際の教訓や事例を交え、「この知識が欠けることで生じるリスク」を自分事として実感できる解説を強化します。- 初心者にも分かりやすい言葉で：IT知識ゼロからでも理解しやすく、関心が持てる内容を目指します。難解な用語は平易な言葉に置き換えながら、本質的な理解を促します。- 最新トレンドを随時反映：バズワードに振り回されないよう、正しい理解を促す最新トピックを随時アップデートします。- 自ら手を動かす習慣をつくるハンズオン：全講座に演習時間を設け、手を動かす体験の入り口を提供します。ここでの体験が、学習を継続するきっかけになることを目指しています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/123521/table/7_1_e396765c5dea4e2e27eaf5fe32294e2b.jpg?v=202604100151 ]

こんな方におすすめ

- すべてのビジネスパーソン

業務でITを使うすべての方に。特に月曜日、火曜日は全員受講を推奨します。

- セキュリティ担当・IT部門の方

体系的な知識を整理・強化したい方に。Armorisの実務経験に基づく視点が、教科書にはない気づきを提供します。

- システム開発・提供に関わる方

木曜日の暗号・セキュリティ技術と認証、金曜日のWebアプリ脆弱性演習は、セキュア開発の実践的な理解を深めたい開発者・エンジニアに最適です。

- 経営層・マネージャー

「ITのことはIT部門にお任せ」ではもう通用しない時代。仕組みの基礎を理解することで、IT投資の判断が速くなり、現場やベンダーとの議論にも自信を持って臨めます。

講師陣

Armoris DOJO Operation Managerの本多 暁、高田 裕成、小野寺 結、江口 颯一が講師を務めます。講師陣による座談会もぜひご覧ください。

【座談会】ITの基礎を学ぶと、仕事が変わる――「情報I」世代を迎える前に企業が考えるべきこと(https://www.armoris.jp/articles/it-training-interview/)

株式会社Armorisとは

株式会社Armoris（アルモリス）は、日本、NATO、エストニアで実績のある専門家の知見を結集し、実戦的なサイバーセキュリティ人材育成プログラムおよび組織のセキュリティレベル向上サービスを提供しています。

本件の問い合わせ先

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https://www.armoris.jp/inquiry/