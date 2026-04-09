一生に一度の「圧倒的主役」を、その手に。4月限定の成人写真・振袖レンタルキャンペーンを公開。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/campaign/

成人という節目は、単なる「記録」のための写真撮影ではありません。

それは、昨日までの自分を脱ぎ捨て、今までで一番輝く自分へと生まれ変わるための、一生に一度の「特別な儀式」です。

私たちは、その大切な瞬間に、ただ伝統を守るだけではない、今のあなたの感性にフィットする「自分史上最高」の美しさを提案します。

4月キャンペーン内容

1.今だけの豪華成約特典＆Amazonギフトカードプレゼント

平日のご来店限定で最大5,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント。

さらに毎週末開催の振袖レンタルフェアでは、66,000円相当の「ミルアルバム」のプレゼントや家族集合撮影とプレミアライン2着目の無料提供など、プランごとに異なる豪華特典をご用意しています。

2.自分史上最高に可愛くなれる、選べるヘアメイクスタイル

「大人可愛い」から「シンプル＆洗練」まで、今の気分にぴったりの4つのスタイルをご用意。

プロの技術で、あなたの魅力を最大限に引き出し、鏡を見るのが楽しくなるような魔法をかけます。

3.ハタチを日常に飾る。「デザインボード」プレゼント

「前撮りプラン」ご契約者様全員に、非売品の『デザインボード』をプレゼント。

ハタチの輝きを日常に飾っていただける、ここでしか手に入らない特別なアイテムです。

4.「圧倒的主役」を叶えるプレミアライン

ワンランク上の輝きを放つ「プレミア振袖」と「プレミアドレス」が登場。

トレンドを網羅したデザインと上質な素材感で、誰とも被らない唯一無二のコーディネートを実現します。プランによっては振袖とドレスを組み合わせることも可能。

5.最高峰レタッチオプションのプレゼント

「コミコミ20プラン」のご契約者様限定で、55,000円相当のレタッチオプションを無料で提供。

毛穴一つまでこだわり抜くプロの補正技術で、モデル級の仕上がりを約束します。

他にも、衣装2着のクラスフリー（追加料金0円）が嬉しい「20プラン」や、お出かけ可能で最新アルバムとビューティーにこだわった「1dayプラン」など、あらゆるニーズに応える無駄のないプランを展開しています。

「誰かの正解」ではなく「自分が一番好きだと思える姿」で、成人の記憶を彩ってほしい。

そんな願いを込めて、私たちは細部までこだわり抜いたクリエイティブを提供しています。

勇気を出して選んだ一着が、鏡の中の自分を誇らしく変えてくれる。 その高揚感こそが、未来へ踏み出すあなたへの最初のギフトになると信じています。

贅沢な特典と共に、妥協のない「圧倒的主役」のひとときを、ぜひ体験してください。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/campaign/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp