会計事務所や経理部門のパートアルバイト求人サイト「アカナビ」が、NTTドコモが運営する「ラナーヌ」への記事提供を開始

株式会社レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士・経理人材に特化した転職サポートを行う株式会社レックスアドバイザーズが運営する、パートアルバイト求人サイト「アカナビ」（https://kaikeizeimu.jp/）は、NTTドコモが運営する「ラナーヌ」（https://mama.smt.docomo.ne.jp/ranune/）への記事連携を開始いたしました。

本連携に伴い、アカナビの「転職お役立ち情報」の過去コラムや、今後新たに作成されるコラムが、ラナーヌにて掲載されます。

ラナーヌについて

アカナビのサービスサイト

「ラナーヌ」（https://mama.smt.docomo.ne.jp/ranune/）は、NTTドコモが運営する毎日をちょっと豊かにする生活情報メディアです。

ライフやファッションなど上質な暮らしのための様々な提案をはじめ、NTTドコモ公式メディアならではの正確なdポイント情報・最新のdポイントキャンペーン情報まで網羅。

さらに、家計への影響や将来の不安に備えるため、実践的な節約術や賢いポイント活用方法など、お金まわりのお役立ち情報も発信します。

また編集部による読者アンケートや独自調査を基に、日常生活のお悩みを解決するリアルな知恵や、自分らしく働くためのキャリアや仕事に関する情報なども満載。

暮らしを賢くアップデートしたい方へ、信頼できる情報を届けます。

ママテナについて

「ラナーヌ」は総合メディア「ママテナ」（https://mama.smt.docomo.ne.jp/）の中の、各ジャンルに特化した情報を配信するサブメディアです。

「ママテナ」は、日常生活のちょっとした悩みや疑問を解決するヒントをカテゴリごとの記事で提供するWebマガジンです。 毎日家事や子育て、そして仕事に忙しく、時間に追われる女性でもスキマ時間で手軽に読める生活に役立つ旬の情報を、グラフなどを使ってわかりやすくお届け♪ 身近なところから生活の質を高め、より充実した暮らしを応援します。

ママテナは下記サービスにコンテンツ提供を行っております。

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

- dmenu（dメニュー）(https://smt.docomo.ne.jp/)- my daiz（マイデイズ）(https://www.docomo.ne.jp/service/mydaiz/)- comotto（コモット）(https://comotto.docomo.ne.jp/)- TRILL（トリル）(https://trilltrill.jp/)- SmartNews（スマートニュース）(https://www.smartnews.com/)

株式会社レックスアドバイザーズは、公認会計士、税理士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）以外に、人材紹介サービス（https://www.career-adv.jp/）人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、、人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）などのサービスを展開しており、税理士や公認会計士のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。

レックスアドバイザーズのオフィスの画像