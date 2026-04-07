大ヒット上映中『超かぐや姫！』入場者特典第5弾「歌ってみた」イラストポストカードvol.2決定！ウェルカムアナウンス第3週目は彩葉とヤチヨが担当！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、その勢いはさらに増し続けている。

この度、4月10日(金)より入場者特典第5弾として「歌ってみた」イラストポストカードvol.2（3種ランダム）の配布が決定！また、第3週目のウェルカムアナウンスは彩葉とヤチヨが担当します！



4月3日から新たに公開劇場が追加されたことに加え、入場者特典第4弾の配布やウェルカムアナウンス第2週目を実施するなど、盛りだくさんな劇場施策をお送りしている本作の勢いは衰えることなく、今週末（4/3~5）は動員数69,889人、興行収入140,352,900円を記録。週末動員ランキングが5位に浮上したことで、7週連続の週末動員ランキングTOP10入り（興行通信社調べ）となった。累計興行収入は17億円を突破し、SNSでは、本作のメインキャラクター酒寄彩葉にちなんで「16.8（いろは）億達成」を祝福するファンの投稿で大いに盛り上がった。

そしてこの度、4月10日(金)より入場者特典第5弾として、「歌ってみた」イラストポストカードvol.2（3種ランダム）の配布が決定！ 先週に続き、Netflixでの配信開始前に公式YouTubeで公開した”歌ってみた”企画のサムネイルを使用したデザインだ。今回は、合計900万回近く再生されている大人気曲「トリノコシティ」、「夢をみる島」、「Tell Your World」のイラストポストカードが配布される。

「トリノコシティ」のイラストはLOOMが、「夢をみる島」はpotgが、「Tell Your World」はLAMが担当。楽曲の雰囲気にマッチしたかぐやとヤチヨが描かれたイラストを、ぜひ手に入れてほしい。



また、本編開始前に週替わりで上映中のウェルカムアナウンスも引き続き大好評だ。第1週目はかぐやが、第2週目ではかぐやと彩葉の2人が担当。本編の解像度があがること間違いなしの二人の掛け合いを聞いたファンからは「内容が濃厚すぎる」「かぐやが彩葉を呼ぶ声がかわいすぎ」といった声が寄せられている。そして第3週目（4月10日(金)～16日(木)）を担当するのは酒寄彩葉と月見ヤチヨ！2人はどのようなアナウンスをしてくれるのか、掛け合いをぜひ劇場で確かめてほしい。第4週目の担当は来週4月14日(火)に発表。次の担当キャラクターもお楽しみに！

＜入場者特典第5弾＞

名称: 『超かぐや姫！』「歌ってみた」イラストポストカード「トリノコシティ」

名称: 『超かぐや姫！』「歌ってみた」イラストポストカード「夢をみる島」

名称: 『超かぐや姫！』「歌ってみた」イラストポストカード「Tell Your World」

ポストカードサイズ：約15cm×10cm

※4月10日（金）～4月16日（木）、『超かぐや姫！』上映館にて、本作ご鑑賞お一人様につき、1つプレゼント致します。

※絵柄はお選びいただけません。

※劇場により、数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※詳細は映画公式HP をご覧ください。

＜ウェルカムアナウンス＞

実施期間：3月27日（金）～4月30日（木）

担当キャラクター：

第1週（3/27～4/2）：かぐや

第2週（4/3～4/9）：かぐや・酒寄彩葉

第3週（4/10～4/16）：酒寄彩葉・月見ヤチヨ

第4週（4/17～4/23）：？？？

第5週（4/24～4/30）：？？？



※『超かぐや姫！』上映館にて、本編開始前に上映いたします。

※次週の担当キャラクターは毎週火曜18時に発表を予定しております。

※本編上映後は「Reply」ミュージックビデオが上映されます。

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929