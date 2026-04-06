【名古屋グランパス】「Never Give Up for the Win -Anthem of NAGOYA-」新アンセム発表のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

4月5日（日）に開催された「聖地・瑞穂」こけら落としプレイベントにて、新アンセム「Never Give Up for the Win -Anthem of NAGOYA-」を発表しましたのでお知らせいたします。

このアンセムは、昨年プロジェクトが発足し、選手入場時に歌われるアンセムを考案したサポーターの方々、Qaijffのウチダアキヒコ氏、そして公募で選ばれたグランパスファミリーの皆さまとの対話を重ねながら共同制作が進められ、完成に至りました。

今後、名古屋グランパスのホームゲームのキックオフ前にスタジアム演出と連動させ、グランパスファミリーの皆さまと共に歌い、スタジアム全体に響かせ、新しいアンセムで圧倒的なホームの雰囲気の創出を目指してまいります。

そして、アンセムがグランパスファミリーにとってかけがえのない特別なものとなり、多くの皆さまに愛され、歌い継がれ、愛知・名古屋のまちの一体感や盛り上がりに寄与することを願っております。

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https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2026/0405never-give-up-for-the-win--anthem-of-nagoya-.php