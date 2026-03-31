【学術論文発表済】愛媛県松山市のバザルト(R)施術1回で、頭痛・ホットフラッシュ・冷えが劇的改善。更年期の複合的な不調に応える最新症例を公開

【学術論文発表済】愛媛県松山市のバザルト(R)施術1回で、頭痛・ホットフラッシュ・冷えが劇的改善。更年期の複合的な不調に応える最新症例を公開