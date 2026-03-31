【学術論文発表済】愛媛県松山市のバザルト(R)施術1回で、頭痛・ホットフラッシュ・冷えが劇的改善。更年期の複合的な不調に応える最新症例を公開
エステ技術において科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・体温調節など全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、愛媛県松山市のサロン『レモングラス』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、仕事が手につかないほどの頭痛とホットフラッシュ、さらに足先・手先の冷えという複合的な不調を抱えていたお客様です。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの「遠赤外線による深部温熱効果」を活用したボディ背面・ヘッドスパの施術をご提供。わずか1回の施術でありながら、遠赤外線が体の深部から血行を促し、自律神経のバランスを整えるアプローチにより、複数の不調に同時にアプローチしました。
施術後すぐに頭痛が落ち着き、翌日には「仕事が早いね」と職場で声をかけられるほどのコンディション改善を実感。
さらに、腸の動きにも顕著な変化があらわれ、長年滞りがちだった排便リズムが自然に整いはじめたとのご報告もいただきました。1週間後のご来店時には「頭痛もホットフラッシュもなく、朝もすっきり目が覚めます。変化が早くて驚いています」とのお声をいただいています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)は、感覚的な心地よさに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：レモングラス（愛媛県松山市）
URL：https://matsuyama.mypl.net/shop/00000383233/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345435/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345435/images/bodyimage2】
「結果が早い。だから、やりがいがある。」
愛媛県松山市の『レモングラス』オーナー・大塚氏がバザルト(R)を選んだ理由は明確です。「施術途中に目に見えて変化が感じられる」という即効性と、それがリピートへと直結する確かな手応えです。
導入後はお客様のリピート率が向上し、短時間の施術でも実感いただけるメニューとして地域での信頼を着実に積み重ねています。
「気持ちよくて、結果につながる。だからこそ、もっとたくさんの人に知ってほしい」と語る大塚氏の言葉は、バザルト(R)が施術者にとっても確かなやりがいをもたらす技術であることを示しています。
※効果には個人差があります。
■バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。
今回の症例は、1回の施術でも頭痛・ホットフラッシュ・冷え・腸の動きと、複数の不調に同時にアプローチできるというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
この度、愛媛県松山市のサロン『レモングラス』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、仕事が手につかないほどの頭痛とホットフラッシュ、さらに足先・手先の冷えという複合的な不調を抱えていたお客様です。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの「遠赤外線による深部温熱効果」を活用したボディ背面・ヘッドスパの施術をご提供。わずか1回の施術でありながら、遠赤外線が体の深部から血行を促し、自律神経のバランスを整えるアプローチにより、複数の不調に同時にアプローチしました。
施術後すぐに頭痛が落ち着き、翌日には「仕事が早いね」と職場で声をかけられるほどのコンディション改善を実感。
さらに、腸の動きにも顕著な変化があらわれ、長年滞りがちだった排便リズムが自然に整いはじめたとのご報告もいただきました。1週間後のご来店時には「頭痛もホットフラッシュもなく、朝もすっきり目が覚めます。変化が早くて驚いています」とのお声をいただいています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)は、感覚的な心地よさに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：レモングラス（愛媛県松山市）
URL：https://matsuyama.mypl.net/shop/00000383233/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345435/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345435/images/bodyimage2】
「結果が早い。だから、やりがいがある。」
愛媛県松山市の『レモングラス』オーナー・大塚氏がバザルト(R)を選んだ理由は明確です。「施術途中に目に見えて変化が感じられる」という即効性と、それがリピートへと直結する確かな手応えです。
導入後はお客様のリピート率が向上し、短時間の施術でも実感いただけるメニューとして地域での信頼を着実に積み重ねています。
「気持ちよくて、結果につながる。だからこそ、もっとたくさんの人に知ってほしい」と語る大塚氏の言葉は、バザルト(R)が施術者にとっても確かなやりがいをもたらす技術であることを示しています。
※効果には個人差があります。
■バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。
今回の症例は、1回の施術でも頭痛・ホットフラッシュ・冷え・腸の動きと、複数の不調に同時にアプローチできるというバザルト(R)の特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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