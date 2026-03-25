エアロロード「AR」の後継となる新型モデル「NEXAR」





最先端の技術で先進のライディングエクスペリエンスを提供するスポーツバイクブランドFELT Bicycles(フェルト バイシクルズ)は、エアロロードバイク「AR」の後継となる新型モデル「NEXAR(ネクサー)」を2026年6月に発売します。





本モデルは、2008年に初めて登場し進化を重ねてきたエアロロードバイク「AR」を、これまでの“エアロロード”の枠を超え、極限の性能を発揮する全く新しいレーシングバイクに昇華させた、「Next-AR」=「NEXAR」を名乗るに相応しい最新のロードバイクです。









〇NEXARの特徴

(1)FELTのDNA“エアロ”の深化

第3世代のARと比較し、空気抵抗を5％低減することに成功しました。FELT社は空力効率を最重要視してロードバイクの研究開発を行っており、この考え方は長年にわたり設計の中心に据えられてきましたが、NEXARは、その集大成とも言うべき成果をデータで証明します。





FELTのDNA“エアロ”の深化





(2)総合性能のための徹底した軽量化

NEXARは、最新の応力研究によって得られた知見を活かし、T800、T1000、T1100などの異なるカーボンファイバー素材を部位別に選択し、強度と性能を保ちながら軽量化に成功しました。FRDグレードのフレーム重量は800g、Dura-Ace完成車ではおよそ6.48kgです。





総合性能のための徹底した軽量化





(3)専用設計のインテグレーテッドコックピット

コックピットは、ケーブル類をすべて内装し空力を高めつつ、重量は僅か300g未満に抑えています。

フレームサイズごとに異なるサイズのコックピットを採用しており、ライダーの体格に合わせた自由度の高いポジション調整が可能です。





専用設計のインテグレーテッドコックピット





(4)新しいジオメトリーコンセプト

NEXARは、徹底した競合分析とプロフェッショナル・バイクフィッターの知見をもとに構築した、新たなジオメトリーコンセプトを採用しています。

従来モデルと比較してスタックを高めることで、コラムスペーサーの使用を最小限にし、ステアリングおよびコックピットの剛性を向上しました。またシートアングルを立てることで、ライディングポジションが車体に対してやや前方に設定され、エアロポジションでのペダリング時に運動効率が低下することを防ぎます。さらに、完成車パッケージにはショートクランクを標準装備し、最大効率の回転運動を持続させる設計となっています。

これらの改善により、高速化するレースシーンにおいて、ライダーがエアロポジションでより長い時間、安定的に最大効率を維持することができるようになります。





ジオメトリ(1)

ジオメトリ(2)





〇モデルラインナップ

【NEXAR FRD Dura-Ace Di2】





NEXAR FRD Dura-Ace Di2





カラー ：ブラック

サイズ ：480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 mm

販売価格：1,800,000円(税抜) / 1,980,000円(税込)





フレーム ：FELT NEXAR FRD 12K カーボンライトフレーム

コクピット ：FELT 一体型インテグレーテッドカーボンコクピット

シートポスト：FELT NEXAR 専用カーボンシートポスト

シフト／ブレーキコントロール・ブレーキ：SHIMANO DURA-ACE BR-R9270

クランクセット ：SHIMANO DURA-ACE FC-R9200(12速・52-36T)

パワーメーター ：4iiii デュアルサイドパワーメーター

フロントディレイラー ：SHIMANO DURA-ACE FD-R9250(Di2・12速)

リアディレイラー ：SHIMANO DURA-ACE RD-R9250(Di2・12速)

カセットスプロケット ：SHIMANO DURA-ACE(12速・11-30T)

チェーン ：SHIMANO CN-M9100(12速)

ブレーキローター(フロント)：SHIMANO RT-CL900(160mm)

ブレーキローター(リア) ：SHIMANO RT-CL900(140mm)

ボトムブラケット ：SHIMANO DURA-ACE BB-R9100

ホイールセット ：VISION METRON 45 RS

サドル ：PROLOGO NAGO R4 PAS NACK 137

タイヤ ：CONTINENTAL GRAND PRIX 5000 S TR(28-622)

重量 ：6.480kg









【NEXAR FRD フレーム】

NEXAR FRD フレーム





カラー ：ブラック

サイズ ：480 / 510 / 540 / 560 mm

販売価格： 720,000円(税抜) / 792,000円(税込)





フレーム ：FELT NEXAR FRD 12K カーボンライトフレーム

コクピット ：FELT 一体型インテグレーテッドカーボンコクピット

シートポスト：FELT NEXAR 専用カーボンシートポスト

重量 ：800g









【NEXAR PRO Ultegra Di2 Power Meter】





NEXAR PRO Ultegra Di2 Power Meter





カラー ：バーガンディ

サイズ ：480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 mm

販売価格：1,300,000円(税抜) / 1,430,000円(税込)





フレーム ：FELT NEXAR FRD 12K カーボンライトフレーム

コクピット ：FELT 一体型インテグレーテッドカーボンコクピット

シートポスト：FELT NEXAR 専用カーボンシートポスト

シフト／ブレーキコントロール・ブレーキ：SHIMANO ULTEGRA BR-R8170

クランクセット ：SHIMANO ULTEGRA FC-R8100(12速・52-36T)

パワーメーター ：4iiii 左側パワーメーター

フロントディレイラー ：SHIMANO ULTEGRA FD-R8150(Di2・12速)

リアディレイラー ：SHIMANO ULTEGRA RD-R8150(Di2・12速)

カセットスプロケット ：SHIMANO ULTEGRA(12速・11-30T)

チェーン ：SHIMANO CN-M8100(12速)

ブレーキローター(フロント)：SHIMANO RT-CL800(160mm)

ブレーキローター(リア) ：SHIMANO RT-CL800(140mm)

ボトムブラケット ：SHIMANO SM-BBR60

ホイールセット ：VISION METRON 45 SL

サドル ：PROLOGO NAGO R4 PAS T2.0 137

タイヤ ：CONTINENTAL GRAND PRIX 5000 S TR(28-622)

重量 ：7.037kg









【NEXAR EXPERT Ultegra Di2】





NEXAR EXPERT Ultegra Di2





カラー ：ステルスグレー

サイズ ：480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 mm

販売価格：1,000,000円(税抜) / 1,100,000円(税込)





フレーム ：FELT NEXAR UD カーボン STD フレーム

コクピット ：FELT 一体型インテグレーテッドカーボンコクピット

シートポスト：FELT NEXAR 専用カーボンシートポスト

シフト／ブレーキコントロール・ブレーキ：SHIMANO ULTEGRA BR-R8170

クランクセット ：SHIMANO ULTEGRA FC-R8100(12速・52-36T)

フロントディレイラー ：SHIMANO ULTEGRA FD-R8150(Di2・12速)

リアディレイラー ：SHIMANO ULTEGRA RD-R8150(Di2・12速)

カセットスプロケット ：SHIMANO ULTEGRA(12速・11-30T)

チェーン ：SHIMANO CN-M8100(12速)

ブレーキローター(フロント)：SHIMANO RT-CL800(160mm)

ブレーキローター(リア) ：SHIMANO RT-CL800(140mm)

ボトムブラケット ：SHIMANO SM-BBR60

ホイールセット ：VISION METRON SC45 i23

サドル ：PROLOGO NAGO R4 PAS T2.0(137 / 147)

タイヤ ：CONTINENTAL GRAND PRIX 5000 S TR(28-622)

重量 ：7.525kg









【NEXAR RACE 105 Di2】





NEXAR RACE 105 Di2





カラー ：ブラック

サイズ ：480 / 510 / 540 / 560 / 580 / 610 mm

販売価格：850,000円(税抜) / 935,000円(税抜)





フレーム ：FELT NEXAR UD カーボン STD フレーム

コクピット ：FELT 一体型インテグレーテッドカーボンコクピット

シートポスト：FELT NEXAR 専用カーボンシートポスト

シフト／ブレーキコントロール・ブレーキ：SHIMANO 105 BR-R7170

クランクセット ：SHIMANO 105 FC-R7100(12速・52-36T)

フロントディレイラー ：SHIMANO 105 Di2 FD-R7150(12速)

リアディレイラー ：SHIMANO 105 Di2 RD-R7150(12速)

カセットスプロケット ：SHIMANO 105(12速・11-34T)

チェーン ：SHIMANO CN-M6100(12速)

ブレーキローター(フロント)：SHIMANO RT-CL700(160mm)

ブレーキローター(リア) ：SHIMANO RT-CL700(140mm)

ボトムブラケット ：SHIMANO SM-BBR60

ホイールセット ：VISION METRON SC45 i23

サドル ：PROLOGO NAGO R4 PAS STEEL 137

タイヤ ：CONTINENTAL GRAND PRIX TR(28-622)

重量 ：7.963kg









〇発売日

2026年4月予約受付開始／2026年6月入荷予定

※完成車は受注生産のみ

取扱店舗はこちら： https://www.riteway-jp.com/bicycle/felt/shop/top/









〇FELTについて

FELT Bicyclesは、革新、技術、スピードの追求に対する揺るぎないコミットメントで知られるパフォーマンスバイクのトップメーカーです。確かな歴史とサイクリングへの情熱に裏付けられたFELT Bicyclesの企業活動は、ライディングエクスペリエンスを向上させる自転車を創出するために、最先端の技術によって、常にその限界を押し広げています。





ブランドマニフェスト “FELT is FAST”





日本版公式サイト： https://www.riteway-jp.com/bicycle/felt/

日本版Instagram ： https://www.instagram.com/felt_bicycles_japan/?_fsi=jCLgeQIQ