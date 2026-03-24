日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾文二郎）と協力し、ロングセラー商品「きのこの山」のパッケージに描かれた「あの家」をバーチャル空間に具現化いたしました。2026年3月31日（火）正午より、500邸限定のバーチャル分譲住宅として先着順で販売を開始します。1975年の誕生以来、多くのファンに愛されてきた「きのこの山」。そのパッケージに描かれた家々は、人々の想像の中にのみ存在する空想の風景でした。本プロジェクトは、現代のテクノロジーによってその世界観を再構築し、「存在しないものを所有する」という新しい体験価値を創出します。クラスターは本プロジェクトにおいて、昨今の都市部における不動産価格の高騰に対し、バーチャル空間上に1万円（税込）から理想の住まいを所有できる「自由」を提案します。単なるパロディに留まらず、「きのこの山」を愛する共通の価値観を持つ人々が集うコミュニティ（ビレッジ）を提供することで、物理的距離を超えた新しいコミュニティを形成し、バーチャル空間における「居住」を通じて「孤独の解消」という社会課題の解決を目指す、日本初（※1）の試みです。（※1 クラスター社調べ）

■ バーチャル分譲住宅が提供する3つの価値

https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresthills/

1. 憧れを現実に：3種の至極のレジデンス 大自然と調和する「木造クラッカー建築」を採用。洗練されたモダンデザインに「きのこ」のフォルムをあしらった門灯など、細部までこだわり抜いたハイクオリティな空間を、圧倒的なコストパフォーマンスで所有いただけます。2. 「居住」の多様化：物理的制約に縛られない「第三の居住地」「バーチャル分譲住宅」を持つことで、人々のライフスタイルに多様性と柔軟性をもたらします 。プロのクリエイターが手掛けたハイクオリティな空間を1万円から所有でき、外出することなくいつでも大切な人と集まれる場を提供します。3. 「孤独の解消」と新しいコミュニティの形 現代社会における繋がりの希薄化に対し、共通の価値観を持つ人々が共に住む文化を提案します 。遠距離カップルの同棲場所や、離れた家族が集まる拠点としての活用も想定しており、物理的距離を超えた新しいコミュニティを形成します。

きのこの山の「あの家」は、グレード別に3タイプをご用意

「あの家」のグレードはスイート、エグゼクティブ、スーペリアの3種類。価格は、スーペリアが、1 万円（税込）で限定350戸、エグゼクティブは、5万円（税込）で限定120戸、スイートは、15万円（税 込）で限定30戸となり、グレードに応じてカードキーやキーホルダーなどの購入特典が付きます。カードキーをスマートフォンにかざすことでバーチャル空間に入ることができ、実際に「きのこの山」を散策したり、購入した「あの家」でサウナに入ったり、ベッドで休憩したり、プライベートプールに入ったりして過ごすことができます。また、購入者は自分の「あの家」に友達を招待することができ、そこで会話をするなどの交流ができるほか、スイート限定で部屋をカスタマイズすることも可能です。 バーチャル空間上の分譲地は、基本的に購入者かその招待者以外は入場することができませんが、エリア限定で、一般公開（5月上旬頃）予定です。また、バーチャル空間上の分譲地の利用期間は、2029 年3月10日（土）までとなっております。 尚、本分譲は、実在する土地建物ではありません。

①タイプ：スイート

①タイプ：スイート敷地面積：2,400㎡ / 建築面積：400㎡ 分譲価格：150,000円（税込）＊いずれも、バーチャル空間での仕様となります。眼前の川と溶け合うインフィニティプール、プライベートボートやサウナを完備 。BBQガーデンやカウンターバーで、仲間と優雅なパーティをお楽しみいただけます 。

②タイプ：エグゼクティブ

敷地面積：800㎡ / 建築面積：120㎡ 分譲価格：50,000円（税込）天空へと続く階段から絶景を一望できる特等席です。ウォーターガーデンやサンセットデッキを備え、夕焼けを眺めながら日常を忘れて寛げる空間です 。

③タイプ：スーペリア

敷地面積：333㎡ / 建築面積：55㎡ 分譲価格：10,000円（税込）茅葺き屋根の建築美と自然が共鳴する、落ち着いた温もりのある空間です 。友人や恋人とゆったり語り合うのに最適な、親密な時間を提供します 。

分譲地

オーナーシップを証明する豪華特典

購入者特典も、タイプ別に異なり、リアルとバーチャルを繋ぐ下記のアイテムが届きます。

※タイプによって仕様は異なります。※期間限定：2029年3月10日迄。スイートの招待権限は、50名迄、エグゼクティブは20名迄、スーペリア は5名迄となります。(同時登録)

【分譲概要】 購入方法：「きのたけ不動産」公式ウェブサイトより先着順販売（専用フォームよりカード決済） 公式ウェブサイトオープン日：2026年3月25日（水）12:00（正午） 分譲開始日：2026年3月31日（火）12:00（正午） 公式ウェブサイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/kinotake-fudosan/ お問い合わせ先：■きのたけ不動産 販売事務局（株式会社 明治アドエージェンシー） TEL：0120-979-506 ■きのたけ不動産 商品関連お問い合わせ窓口（カゴメディア株式会社） E-mail：inquiries@kinotake-fudosan.com 受付時間：平日10:00～17:00（土・日・祝・年末年始を除く）

【物件概要】

【スペック】

■企画背景

https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/kinotake-fudosan/%20

1975年に誕生した「きのこの山」は、発売以来、兄弟ブランドである「たけのこの里」とともに、多 くのお客さまに親しまれてきました。両ブランドでは、これまでに「きのこ・たけのこ総選挙」や「国 民投票」など、ユニークなキャンペーンを通じて話題をお届けしてまいりました。近年は、「きのこの 山ワイヤレスイヤホン」の発売や、世界的デザイナー・コシノジュンコ氏とコラボした特別ファッショ ンショー「きのコレ」など、新しい取り組みでも注目を集めています。 今回の企画は「不動産販売」という形式をユーモラスに取り入れながら、「きのこの山」の世界観を 拡張するものです。パッケージに描かれた小さな山々や家々は、これまで多くの人の想像の中だけに存 在してきた空想の風景でした。本企画では、その空想をあえて現実世界に持ち出し、「もしも、きのこ の山が実在したら？」という発想のもと、現代のテクノロジーと表現手法を用いて再構築しています。 これによって、「存在しない場所を眺め、楽しみ、手元に迎える」という新しい体験価値の創出を目指 しました。 パッケージに描かれた「あの家」が、まるで本当に存在しているかのような細やかな設定を施し、 「区画番号」「間取り」「カードキー」「権利証書」にいたるまで、ひとつひとつのディテールに徹底 してこだわりました。見れば見るほど発見があり、知れば知るほど思わず笑ってしまう。「きのこの 山」らしい、本気で作り込んだ遊び心に満ちた企画です。

＜素材ダウンロードURL＞ https://x.gd/hGUF9 本リリース使用画像、デモ映像、物件プロモーションムービー、カタログデータが格納されています。

https://x.gd/hGUF9%20

■アプリケーション「cluster」について clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。＜アプリケーション概要＞名 称：cluster運 営：クラスター株式会社価 格：無料ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

■クラスター株式会社についてクラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア