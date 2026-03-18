【4/23 開催】1,000名超が集うビジネスカンファレンス「B2B CONFERENCE GENESIS 2026」開催決定！

株式会社アイドマ・ホールディングス

株式会社アイドマ・ホールディングス(本社:東京都品川区、代表取締役:三浦 陽平、以下:当社)は、「B2B CONFERENCE GENESIS 2026」を2026年4月23日（木）にベルサール汐留で開催します。本カンファレンスは、立場や業種を超えて価値を交換し合い、ともに成長を目指す“共創型B2Bイベント”として企画されました。ピッチ大会や基調講演、交流会などを通じて、企業同士の事業提携や投資機会の創出を目指す大型ビジネスカンファレンスです。メインスピーカーには、芸人・童話作家／株式会社CHIMNEY TOWN 代表取締役社長の西野 亮廣 氏が登壇します。

B2B CONFERENCE GENESIS 2026：https://b2b-event.com/conference-20260423/(https://b2b-event.com/conference-20260423/)

「B2B CONFERENCE GENESIS 2026」とは

現代のビジネス環境では、企業規模や業種を超えた連携の重要性が高まっています。特にベンチャー企業や中小企業にとっては、自社の強みを適切な相手へ届け、経営層や投資家と直接対話できる機会が成長の鍵となります。しかし従来の展示会では接点が一過性にとどまり、協業や投資に発展する機会は限られていました。

こうした課題を背景として、本カンファレンスは企業間の“共創”を目的として企画された体験型ビジネスイベントです。ピッチコンテストや事前マッチング型ブース、交流会を通じて、事業提携や投資につながる実践的な機会を創出し、参加企業の持続的な成長を後押しします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10457/table/227_1_7ea5d7abd6d4707cdcef0a11a1fc751c.jpg?v=202603180651 ]

カンファレンススケジュール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10457/table/227_2_0e2ee5c429f3cc8fa1881009923a2b57.jpg?v=202603180651 ]

スピーカー・審査員紹介

基調講演には、芸人・童話作家として活動するほか、株式会社 CHIMNEY TOWNの代表取締役社長としてエンターテインメントビジネスを展開する西野亮廣氏が登壇します。また、ピッチ大会では複数の企業経営者・事業責任者が審査員として参加し、事業性・市場性・将来性の観点から評価を行います。

カンファレンスの狙いと効果

本カンファレンスの主な目的は、スタートアップや中小企業が持つ革新的なサービス・技術を、来場者の具体的な経営課題や事業課題の解決にどのように活用できるかを示すことにあります。これにより、参加企業の事業成長や競争力向上を促すとともに、新規取引先の開拓や業界横断的な協業機会の創出につなげます。

さらに、本カンファレンスを通じて、注目度の高い国内企業の認知度向上を図るとともに、業界全体での課題解決に向けた共創の可能性を探ります。将来的には、「B2 BCONFERENCE GENESIS」で形成されたネットワークが、新規事業やイノベーションの創出に寄与し、より広範な社会的価値の実現へとつながることを目指します。

協賛企業[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10457/table/227_3_1413869efe88ec63fac700452ee2a803.jpg?v=202603180651 ]

株式会社アイドマ・ホールディングスについて

企業名:株式会社アイドマ・ホールディングス

本社所在地:東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 5・10F

代表者:代表取締役 三浦 陽平

設立:2008年12月22日

事業内容:営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業

ホームページ:https://www.aidma-hd.jp/