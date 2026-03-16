レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベーカリー製品市場は、2035年に7,597億米ドル規模へ拡大予測、CAGR3.29%で進む世界の焼成食品需要の安定成長

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベーカリー製品市場は、2035年に7,597億米ドル規模へ拡大予測、CAGR3.29%で進む世界の焼成食品需要の安定成長