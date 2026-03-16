レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ベーカリー製品市場は、2035年に7,597億米ドル規模へ拡大予測、CAGR3.29%で進む世界の焼成食品需要の安定成長
ベーカリー製品市場は、2025年から2035年の間に5,496億2,000万米ドルから7,597億米ドルに達する見込みで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.29%と予想されています。ベーカリー製品は、パン、ケーキ、ペストリー、クッキー、マフィン、ベーグル、クロワッサンなど、日常的に消費される幅広い製品を提供します。これらの製品は、世界中の文化において欠かせない存在となり、今後もその人気が続くと見込まれています。
市場成長を牽引する要因
市場を押し上げる主な要因としては、女性の労働力参加の増加と都市化による生活の速さが挙げられます。共働き世帯の増加と働く女性の増加により、簡単に調理できる便利な食品の需要が急増しています。特に、パンやドーナツなどの焼きたて製品は、忙しい生活を送る消費者にとって非常に魅力的です。また、パンは西洋の食生活において重要な役割を果たしており、その需要は特にアメリカやヨーロッパで安定しています。
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健康問題の影響と市場制約
一方で、ベーカリー製品に対する消費者の懸念も存在します。特に、肥満や糖尿病といった健康問題の増加が市場の成長を制約しています。パンをはじめとする焼き菓子は、高炭水化物と糖分が多いため、健康意識の高い消費者にとってはリスクとなる可能性があります。特に肥満問題が深刻化している国々では、これらの製品に対する需要が鈍化しています。
デジタル化とテクノロジー革新による市場機会
テクノロジーの進化は、ベーカリー業界にとって大きな成長機会を提供しています。特に、製造過程の自動化と効率化が進んでおり、多くのベーカリーメーカーは新しい機械や設備に投資しています。自動化技術は、品質を維持しながら生産量を増加させることができ、競争力を高めています。また、オンライン販売の拡大も、消費者にとってはより便利なショッピング体験を提供し、業界の成長を加速させています。
主要企業のリスト：
● Grupo Bimbo S.A.B de C.V.
● Yamazaki Baking Co., Ltd.
● JAB Holding Company
● ARYZTA AG
● Flowers Foods, Inc.
● Rich Products Corporation
● Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
● Gruma, S.A.B. de C.V.
● General Mills, Inc.
● Associated British Foods (ABF) Plc
● その他の主要なプレイヤー
ベーカリー製品のセグメンテーションと成長分野
市場は、製品タイプ別に細分化されており、パンセグメントが最大のシェアを占めています。特に、全粒粉やグルテンフリー製品など、健康志向の消費者に対応した製品群の需要が高まっています。ビスケットやクッキーのセグメントも成長が見込まれており、特に発展途上国や先進国においてスナック文化の拡大が影響を与えています。これらのセグメントは、消費者の嗜好の変化に合わせて進化しており、オーツや全粒粉を使用した健康的な代替品の需要が高まっています。
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流通チャネル別の市場動向
流通チャネルでは、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットが引き続き市場の中心となると予測されています。消費者にとってアクセスのしやすさや価格競争力が重要であり、これらのチャネルは販売を拡大しています。加えて、デパートやオンラインプラットフォームなどの他の小売チャネルも、予測期間中に重要な成長を見せるとされています。特にオンラインショッピングは、消費者にとって便利で、製品選択肢の幅広さが支持されています。
市場成長を牽引する要因
市場を押し上げる主な要因としては、女性の労働力参加の増加と都市化による生活の速さが挙げられます。共働き世帯の増加と働く女性の増加により、簡単に調理できる便利な食品の需要が急増しています。特に、パンやドーナツなどの焼きたて製品は、忙しい生活を送る消費者にとって非常に魅力的です。また、パンは西洋の食生活において重要な役割を果たしており、その需要は特にアメリカやヨーロッパで安定しています。
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健康問題の影響と市場制約
一方で、ベーカリー製品に対する消費者の懸念も存在します。特に、肥満や糖尿病といった健康問題の増加が市場の成長を制約しています。パンをはじめとする焼き菓子は、高炭水化物と糖分が多いため、健康意識の高い消費者にとってはリスクとなる可能性があります。特に肥満問題が深刻化している国々では、これらの製品に対する需要が鈍化しています。
デジタル化とテクノロジー革新による市場機会
テクノロジーの進化は、ベーカリー業界にとって大きな成長機会を提供しています。特に、製造過程の自動化と効率化が進んでおり、多くのベーカリーメーカーは新しい機械や設備に投資しています。自動化技術は、品質を維持しながら生産量を増加させることができ、競争力を高めています。また、オンライン販売の拡大も、消費者にとってはより便利なショッピング体験を提供し、業界の成長を加速させています。
主要企業のリスト：
● Grupo Bimbo S.A.B de C.V.
● Yamazaki Baking Co., Ltd.
● JAB Holding Company
● ARYZTA AG
● Flowers Foods, Inc.
● Rich Products Corporation
● Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
● Gruma, S.A.B. de C.V.
● General Mills, Inc.
● Associated British Foods (ABF) Plc
● その他の主要なプレイヤー
ベーカリー製品のセグメンテーションと成長分野
市場は、製品タイプ別に細分化されており、パンセグメントが最大のシェアを占めています。特に、全粒粉やグルテンフリー製品など、健康志向の消費者に対応した製品群の需要が高まっています。ビスケットやクッキーのセグメントも成長が見込まれており、特に発展途上国や先進国においてスナック文化の拡大が影響を与えています。これらのセグメントは、消費者の嗜好の変化に合わせて進化しており、オーツや全粒粉を使用した健康的な代替品の需要が高まっています。
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流通チャネル別の市場動向
流通チャネルでは、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットが引き続き市場の中心となると予測されています。消費者にとってアクセスのしやすさや価格競争力が重要であり、これらのチャネルは販売を拡大しています。加えて、デパートやオンラインプラットフォームなどの他の小売チャネルも、予測期間中に重要な成長を見せるとされています。特にオンラインショッピングは、消費者にとって便利で、製品選択肢の幅広さが支持されています。