兵庫県淡路市の1日4組限定リゾート「THE GOAT AWAJI」が、国内外のデザイン賞に相次いで選ばれたことを記念し、4月1日～4月30日まで限定で素泊りプランを定価の20％OFFで発売いたします。

国内外のデザイン賞に相次いで選出された空間

2024年7月にオープンした「THE GOAT AWAJI」。その空間デザインが国内外のデザイン賞に相次いで選ばれています。・「日本空間デザイン賞 2025」LONG LIST 入選（2025年11月）・「DNA Paris Design Award 2025」「Architecture Masterprize 2025」Winner（フランス・パリの国際デザイン賞、2025年7月・2026年1月） ・「TECTURE AWARD」TECTURE賞 5TH PRIZE（2025年3月）「GOAT」は「GREATEST OF ALL TIME（史上最高）」の意味。日本最大級の空間デザイン賞から、パリの国際賞まで。専門家が認めたその空間に、今回は20%OFFで泊まることができます。以下はエントランスやラウンジの様子です。

「異世界へ誘う」── 日常から切り離された空間のつくり方

THE GOAT AWAJIのデザインコンセプトは「異世界へ誘う（いざなう）」。淡路島は日本最古の書物『古事記』で最初に生まれた島とされ、その「国生み神話」に登場する神様「イザナミ」からインスピレーションを得ています。築35年の建物を全面改修し、新たにヴィラ2棟を新築した施設です。もとの建物の構造を活かしながら、天井を高く取り、大きなガラス面で淡路島の景色を室内に引き込む設計。一歩中に入ると、外の世界とは違う空気に変わります。敷地内には緑が豊かに植えられ、客室にいながら森に囲まれたような静けさとプライベート感があります。

4室すべてデザインが異なり、全室にプライベートサウナとジェットバスを完備。ヴィラ棟にはプライベートプール、メインプレミアム棟は1フロアまるごと1室。広いリビングを中心に、自分たちだけの空間でゆったりと過ごせます。ヴィラB棟「漆光（SIKKOU）」は愛犬同伴が可能な1日1組限定の客室です。犬種・頭数の制限はなく、愛犬用アメニティも完備。お子様が巣立ったご夫婦が、愛犬とともにゆったり過ごす宿として選ばれるケースも増えています。

食と滞在──淡路島の素材をシェフの手で

THE GOAT AWAJIのメイン・プレミアム棟1Fには、鉄板焼きレストラン「輝光（きこう）」を併設しています。国産牛や淡路島産の野菜、新鮮な魚介類を、シェフが目の前の鉄板で焼き上げる創作料理がお楽しみいただけます。（1名様11,000円～）。

プラン料金と予約方法

【プラン概要】プラン名：「日本空間デザイン賞」受賞記念！ルームオンリープラン内容：素泊まり特典：宿泊代金20%OFF（4月末まで）割引対象外日：土曜日【全室共通】・プライベートサウナ・ジェットバス・リビングダイニング【料金】・メイン・プレミアム棟3F（定員6名／BBQ利用可）6名1室利用時：お一人様12,000円～ ／ 2名1室利用時：お一人様24,000円～・メイン・プレミアム棟2F（定員6名／BBQ対象外）6名1室利用時：お一人様13,600円～ ／ 2名1室利用時：お一人様32,000円～・ヴィラ棟A （定員8名／プールサイドテラス・BBQ利用可）6名1室利用時：お一人様22,400円～ ／ 2名1室利用時：お一人様56,000円～・ヴィラ棟B （定員6名／プールサイドテラス・BBQ利用可／愛犬同伴可）6名1室利用時：お一人様25,600円～ ／ 2名1室利用時：お一人様64,000円～【食事オプション】・淡路・鉄板焼レストラン 輝光── 1名様11,000円～・すし処 神の前── 1名様11,000円～（往復送迎あり）・テラスBBQ ──「メイン・プレミアム棟3F」「ヴィラ棟A」「ヴィラ棟B」のみ対応。※食材の持ち込みは可能です。【予約方法】※デザイン賞の受賞を記念した、20%OFFで宿泊できる4月30日までの限定プランです。1日4組限定のため、お早めにご予約ください。・公式予約サイトhttps://www7.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=e4QiVsS4pV・一休https://www.ikyu.com/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=rooms・Yahooトラベルhttps://travel.yahoo.co.jp/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=rooms・楽天トラベルhttps://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/192638?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad385758/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=385758&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2・リゾートグランピングhttps://reserve.489ban.net/client/thegoat-awaji/0/plan※THE GOAT AWAJIでは鉄板焼きディナー付きの1泊2食プランなどもご用意しております。詳細はこちら：https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000046&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1※掲載の写真はイメージを含みます。※食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。

施設・運営情報

【施設情報】施設名：THE GOAT AWAJI(ザ・ゴート・アワジ)住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦145TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター）チェックイン：15:00以降 チェックアウト：11:00まで受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み）公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji駐車場：敷地内無料（台数に限りあり。お問い合わせください） お車の方：新神戸より約50分 ／ 大阪より約70分 ／ 東浦IC（スマートインター）下車3分 公共交通機関利用の方：JR三ノ宮駅より本四海峡バス約1時間→東浦バスターミナル下車徒歩2分

【協力：デザイン・設計・施工】会社名：株式会社GOOD PLACE大阪支店：大阪府大阪市中央区南本町4-1-10 DPスクエア本町7F公式サイト：https://www.goodplace.co.jp【運営元】運営：株式会社グッディ（グッディリゾート）本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13代表者：代表取締役 笹倉 絹枝公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【掲載・取材に関するお問い合わせ先】・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp【過去受賞・入選情報】・「日本空間デザイン賞 2025」LONG LIST 入選https://kukan.design/award/2025_b08_0173/・「DNA Paris Design Award 2025」Winnerhttps://dna.paris/winner/zoom.php?eid=71-93862-25・「Architecture Masterprize 2025」Winner https://architectureprize.com/winners/winner.php?id=10848&mode=hm&compID=12814・「TECTURE AWARD」TECTURE賞 5TH PRIZEhttps://www.tecture.jp/projects/5306