株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、本社：東京都、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、2026年3月25日（水）12時より、無料オンラインセミナー「開発力だけでは選ばれない時代にどう差別化するか？ ―― SIerの提案を変える『デザイン視点』」を開催します。本セミナーでは、提案力の強化や差別化に課題を感じているSIer・開発会社の営業担当者やPMの方々を対象に、現場の共創から見えてきたUX/UIの活用価値についてお伝えします。

本セミナーで得られること

https://events.teams.microsoft.com/event/72313d99-3677-446f-9576-10b7af85575d@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

✅ 「デザイン＝見た目」ではない、本来のUX設計の考え方✅ なぜ開発力だけでは差別化が難しくなっているのか✅ UX設計を取り入れることで提案が通りやすくなる理由✅ デザインパートナーと協業する際の具体的な進め方✅ SIerの提案力を高めるUX活用の実践例

セミナー概要

■ テーマ：開発力だけでは選ばれない時代にどう差別化するか？ ―― SIerの提案を変える「デザイン視点」■ 日時：2026年3月25日(水) 12:00-13:00■ 開催形式：オンライン■ 会議ツール：Microsoft Teams■ 参加費：無料（事前登録制）■ 主催：株式会社PIVOT■ 参加方法：こちらからご参加登録をお願いいたしますhttps://events.teams.microsoft.com/event/72313d99-3677-446f-9576-10b7af85575d@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast＜ご注意事項＞・フリーアドレスでのご登録はお控えください・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします・同業種の企業様にはご参加をお控えいただく場合がございます

こんな方におすすめです！

■ SIer・システム開発会社の営業担当者■ 提案力の強化や差別化に課題を感じている方■ UX/UIを提案に組み込みたいが方法が分からない方■ 顧客からデザインの要望が増えている方■ UX/UIを開発プロジェクトにどう取り入れるべきか知りたい方

スピーカーのご紹介

株式会社PIVOTアカウントディレクター 黒川 敬人愛知県出身リクルート系広告代理店やベンチャー企業の広告事業の立ち上げを経て、2011年より海外デジタルマーケティングのセールスを通し多様な業界の海外事業戦略の支援を行う。2020年に、ビジネスにおけるデザインの価値に可能性を感じPIVOTへ入社。アカウントディレクターとして、営業組織の立ち上げから顧客への提案活動に従事する。UX/UI改善やシステム開発を軸とした企業のデジタル戦略やIT構想の支援を行い、クライアント企業の事業成長に伴走している。 ・趣味：サッカー観戦（好きなチームは名古屋グランパス）、サウナ

■株式会社PIVOTについて

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/ ）は、「ユーザーの最高体験」を追求し、UX設計の視点を軸にデジタルプロダクト開発に取り組む会社です。WEB・アプリ・システム開発の企画から実装、運用までを一貫して支援しています。エンジニアリングの強みを活かしながら、UX/UIの観点からプロジェクトの納得感や体験価値を高めることで、専門領域や立場を超えた一つのチームとして伴走し、プロジェクトの可能性を最大限に引き出します。▼ PIVOTへのお問い合わせはこちらからhttps://pivot.jp/contact

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社PIVOT 広報担当：大場東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：pr@ml.pivot.jp