清泉女子大学総合文化学部の今野真二教授が第26回日本詩人クラブ詩界賞を受賞 ― 『谷川俊太郎の日本語』

