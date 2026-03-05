大ヒットの「バックストラップスクエア」が待望の集中オーダーに登場！〜令和のスクエア木型、2026年春夏の主役パンプスとして期間限定受付開始〜













































女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、2025年春の発売以来、絶大な支持をいただいている「バックストラップスクエア（BSS）」を、2026年春夏の目玉企画として初めて集中オーダーにて受付開始いたしました。

アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして、「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱しています。今回、集中オーダーとして登場するBSSは、毎年６月に行う「デザイン・サービスのご要望アンケート」から生まれたスクエア木型シリーズの第３弾。足指が楽で履きやすいことから令和のスクエアとして好評を博し、昨年のリリース直後から「サンダルのよう



















な解放感」と「パンプスの安定感」を両立したデザイン、「歩きやすい」「足指が楽」「キチンとして見える」と人気になり、今シーズン満を持して集中オーダーの対象となりました。BSSは、21.5〜25.5cmの９サイズ、AA・Bの２ワイズ展開。定番レザーから安定人気のトープシリーズ２色、2026SSトレンドレザーからキチンと感を加速する白千鳥の合計３色。とてもお行儀のよい靴に仕上がりました。どれも履くだけで格上げ間違いなしの便利パンプスです。リピーターさん限定で3,000円の割引クーポン適用期間を設けています。靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。





