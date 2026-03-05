股関節衝撃自動化システムの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのほど、整形外科領域において急速に普及が進む先端医療機器に焦点を当てた最新調査レポート 「股関節衝撃自動化システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
股関節衝撃自動化システム（Hip Impaction Automated System）とは、人工股関節全置換術（THA：Total Hip Arthroplasty）において従来使用されてきた手持ち式のハンドマレット（手術用ハンマー）に代わり、自動化された衝撃力で骨準備、インプラントの位置決め、アセンブリを支援する医療機器です。本システムの最大の特徴は、外科医が手作業で行っていた打ち込み作業を自動化し、一定のエネルギーで安定した衝撃を供給できる点にあります。
市場成長の背景：低侵襲手術へのシフトと手術精度への要求
当レポートの分析によれば、股関節衝撃自動化システム市場は、世界的な低侵襲手術（MIS：Minimally Invasive Surgery）へのシフトと手術精度向上への要求を背景に、2032年にかけて堅調な成長を遂げると予測されています。
1. 整形外科領域におけるロボティクス・自動化の潮流
2023年の世界の整形外科用大型関節機器市場は205億米ドルを超える規模に達しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.3％で成長し、257億米ドル超に達すると見込まれています。この市場成長を牽引しているのが、人工関節置換術の自動化を目指す技術トレンドです。各社は、器具の埋め込みを支援するロボットシステムの開発を世界中で加速させており、このシフトは手技を低侵襲化し、回復時間を短縮、手術時間を短縮することを目的としています。
2. 高齢化社会と股関節疾患の増加
世界的な高齢化の進展に伴い、変形性股関節症や大腿骨頸部骨折などの股関節疾患は増加の一途をたどっています。高齢になっても活動的な生活を維持したいというQOL（Quality of Life）志向の高まりが、人工股関節置換術の需要を押し上げており、それに伴い手術を支援する自動化システムへのニーズも高まっています。
製品セグメント分析：トリガータイプ別の市場特性と手術適応
当レポートでは、股関節衝撃自動化システム市場を以下の製品タイプ別に詳細に分析しています。
単発トリガー式（Single Trigger）
単発トリガー式は、外科医がトリガーを引くごとに一度の衝撃を発生させる方式です。従来のハンドマレットの感覚に近く、微妙な力加減の調整が必要な場面や、経験豊富な外科医が従来の手技感覚を活かしながら自動化の恩恵を受けたい場合に適しています。特に、セメントレスインプラントの最終打ち込みなど、繊細なコントロールが要求される局面での採用が進んでいます。
連続トリガー式（Continuous Trigger）
連続トリガー式は、トリガーを引き続けることで連続的に衝撃を発生させる方式です。一定のリズムと力で効率的に打ち込み作業を進めることができ、手術時間の短縮に寄与します。特に、骨準備の初期段階や、比較的単純な打ち込み作業において、その効率性が評価されています。近年では、衝撃力の微調整機能を備えたハイブリッド型の製品も登場しており、手術のフェーズに応じて単発と連続を使い分けるニーズに対応しています。
