大阪市内の公共空間に必要な喫煙所数は3,607カ所 人流データを基に喫煙者・非喫煙者が共存できる環境を算出

大阪市内の公共空間に必要な喫煙所数は3,607カ所 人流データを基に喫煙者・非喫煙者が共存できる環境を算出