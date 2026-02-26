アルファメチルスチレン市場は、年平均成長率（CAGR）3.3%で成長し、2033年までに665.7百万米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年02月にアルファメチルスチレン市場に関する調査レポートを発行したと発表した。純度別（99.5%超、95%～99%）、プロセス別（クメン法、異性化法、脱水素法）、用途別（樹脂（ABS樹脂、ポリエステル、アルキド樹脂）、可塑剤、 接着剤、ワックス、化学中間体、仕上げ剤、塗料およびコーティング、ゴム、香料およびフレーバー）別、エンドユーズ別（自動車、電子機器、化学製造、パーソナルケアおよび化粧品、包装産業、建設産業、その他エンドユーズ） - 2024年から2033年までの世界市場分析、動向、機会および予測を提供する。これは、アルファメチルスチレン市場の予測評価を提供する。アルファメチルスチレン市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
α-メチルスチレン市場の概要
α-メチルスチレン（AMS）は、クメン法によるフェノール生産の副産物として得られる有機化合物である。 揮発性が中程度の無色液体であり、主に耐熱性、耐衝撃性、耐久性を高めるための共重合モノマーとしてポリマー製造に使用される。 AMSはABS樹脂、接着剤、コーティング剤、ワックスに広く利用されている。また、特殊化学製品、潤滑剤、酸化防止剤などにも応用されている。自動車、電子機器、包装業界における高性能プラスチックの需要の高まりが、AMS市場の成長を牽引している。厳格な環境規制や原材料価格の変動は、その生産と商業化に課題をもたらしている。
調査レポートの専門家は、アルファメチルスチレン市場の調査分析を行い、2024年のアルファメチルスチレン市場規模は5億1320万米ドルになると予測した。さらに、アルファメチルスチレン市場のシェアは、2033年末までに6億6570万米ドルの収益に達すると予測されている。アルファメチルスチレン市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約3.3%で成長すると予測されている。
SurveyreportsのアナリストによるAlpha Methylstyrene市場の定性分析によると、Alpha Methylstyreneの市場規模は、自動車および電子産業におけるABS樹脂の需要増加、高性能接着剤およびコーティングの需要増加、特殊化学薬品および潤滑油の需要増加、高性能プラスチックの需要増加、接着剤およびコーティング産業の拡大を要因として拡大するであろう。アルファメチルスチレン市場における主要企業の一部としては、AdvanSix、Altivia、Cepsa、Domo Chemicals、INEOS Group、Kraton Corporation、KUMHO P&B CHEMICALS、三菱化学株式会社、Prasol Chemicals Limited、Solvayなどが挙げられる。
弊社のアルファメチルスチレン市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。弊社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国におけるα-メチルスチレン市場の規模、成長分析、主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界α-メチルスチレン市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
