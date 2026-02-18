ËÌÊÆ¼«Í³ËÇ°×¤Ë¤è¤êÍ³²²½³ØÊª¼Á±øÀ÷¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ°ÜÅ¾¡¡―ÊÆ¹ñ¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Ø¤ÎÇÓ½Ð½¸Ãæ¤ò¼Â¾Ú―
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û①¼«Í³ËÇ°×¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºµ»½Ñ¤äËÇ°×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢Í³²²½³ØÊª¼Á¤Î´Ä¶Éé²Ù¤òÂ¾¹ñ¤Ø°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÆÃÄê②ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤äËÇ°×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¥á¥¥·¥³¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¹½Â¤¤ò²òÌÀ③°ì¹ñ¤Îµ¬À©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÍ³²²½³ØÊª¼Á¤ÎÇÓ½Ð´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤òÄó¼¨¡Ú³µÍ×¡Û¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ±¡¤Î²Ã²ÏÌÐÈþ¼ç´´¶µ¼ø¡¢»³·ÁÂç³Ø¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³ØÉô¤Î»þÇ¤æÆÊ¿½Ú¶µ¼ø¡¢¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÆ£°æ½¨Æ»¶µ¼ø¡¢ÈøÆ»»ÔÎ©Âç³Ø·ÐºÑ¾ðÊó³ØÉô¤Î²¬ËÜÈ»Êå½Ú¶µ¼ø¡¢¶áµ¦Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Î±ÊÅç»ËÌï½Ú¶µ¼ø¤«¤éÀ®¤ë¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÌÊÆ¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊNAFTA¡¢¸½¡§ÊÆ¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¡Ë¤Ë¤è¤ê·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢Í³²²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤ÎÃÏ°èÊ¬ÉÛ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¼Â¾ÚÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¤«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2006Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿598¼ïÎà¤ÎÍ³²²½³ØÊª¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼«Í³ËÇ°×¤Î¿ÊÅ¸¤¬±øÀ÷¤ò¤É¤Î¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ÏÊ£¿ô¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ½ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¹ñ¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë±øÀ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¹ñ¤È¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î²½³ØÊª¼ÁÇÓ½ÐÅÐÏ¿À©ÅÙ¡ÊPRTR¡Ë¤ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î»º¶ÈÏ¢´ØÉ½¤òÅý¹ç¤·¡¢¹ñºÝËÇ°×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¶È¯¤µ¤ì¤ëÍ³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð¤òÊñ³çÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¶õ´ÖÅª¹½Â¤Ê¬²òÊ¬ÀÏ¡ÊSDA¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¡¢ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¡ÖÇÓ½Ð¶¯ÅÙ¤ÎÊÑ²½¡×¡ÖÀ¸»ºµ»½Ñ¤ÎÊÑ²½¡×¡ÖºÇ½ª¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¡×¡Ö¹ñºÝËÇ°×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤ËÊ¬²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤ËNAFTA°èÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¹ñ´ÖËÇ°×¹½Â¤¤¬±øÀ÷¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥á¥¥·¥³´Ö¤ÎÃæ´ÖºâËÇ°×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤ÎÍ³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÇ°×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÇÓ½Ð°ÜÅ¾¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÍ³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½ÐÁ´ÂÎ¤ÎÌó2.8¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÇ½ª¾ÃÈñ¤¬À½Â¤ÊýË¡¤Î¸Å¤¤¥á¥¥·¥³¤ÎÀ½»æ»º¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿å¶äÇÓ½Ð¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±øÀ÷Í¶È¯¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó·ÐÏ©¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ½1¡Ë¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µ¬À©¶¯²½¤äµ»½Ñ²þÁ±¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¤ÎÍ³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îºï¸º¸ú²Ì¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿À¸»º°ÜÅ¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉôÊ¬Åª¤ËÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤¹ñ¤Ç¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤¬¡¢µ¬À©¤ÎÈæ³ÓÅª´Ë¤ä¤«¤Ê¹ñ¤Ø¤Î±øÀ÷°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¼«Í³ËÇ°×¤¬·ÐºÑÅªÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÊý¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ò¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤·Á¡×¤ÇÂ¾¹ñ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÍ³²²½³ØÊª¼Á´ÉÍý¤ä¡¢ËÌÊÆ´Ä¶¶¨ÎÏ¶¨Äê¡ÊNAAEC¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿°èÆâ¶¨Ä´¤Î¶¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¹ñÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿À¯ºöÀß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È¡¦´ðÈ×¸¦µæ¡ÊA¡Ë¡Ê²ÝÂêÈÖ¹æ¡§26241031¡¢20H00081¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³Ø½Ñ»ï Structural Change and Economic Dynamics¡Ê2024Ç¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡§5.5¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ò¤È¤³¤È¡Û¤³¤ÎÏÀÊ¸¸¶¹Æ¤ÎÍúÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2021Ç¯5·î27Æü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Î½é¹Æ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åê¹Æ¤È½¤Àµ¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤«¤éÏÀÊ¸¤Î¥¢¥¯¥»¥×¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó4Ç¯7¤«·î¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤¿Í³²²½³ØÊª¼Á¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐ¾ÝÊª¼Á¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÄê´üÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ä¹¹¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¥ì¥Ó¥å¥ïー¤«¤é¸·¤·¤¤»ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÏÀÊ¸¤¬¡¢Í³²²½³ØÊª¼Á¤Î´Ä¶·ÐºÑÊ¬ÀÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÉ½1¤Î²òÀâ¡ÛÉ½1¤Ï¡¢2006～2014Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëNAFTA°èÆâ¤ÎÍ³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð°ÜÅ¾¤ÎÊÑ²½¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó·ÐÏ©¤È¡¢¤½¤Î·ÐÏ©ÊÌÇÓ½ÐÊÑ²½ÎÌ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÇ½ª¼ûÍ×¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸»ºÃÊ³¬¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÏ¢´Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¡¢¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤ÎÇÓ½Ð¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎºÇ½ª¼ûÍ×¢ªÊÆ¹ñ¤ÎÃæ´ÖºâÀ¸»º¢ª¥«¥Ê¥À¹ñÆâ»º¶È³èÆ°¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎºÇ½ª¼ûÍ×¢ª¥á¥¥·¥³¹ñÆâ»º¶È³èÆ°¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó·ÐÏ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð¤¬½¸ÃæÅª¤ËÍ¶È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º²áÄø¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÃæ´Öºâ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¹Û¶È¡¦ºÎÀÐ¶È¤ä¥á¥¥·¥³¤ÎÀ½»æ»º¶È¤ËÇÈµÚ¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»º¶È¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎºÇ½ª¾ÃÈñ¢ª¥«¥Ê¥À¤Î¹Û¶È¡¦ºÎÀÐ¶È¢ªÆ¼ÇÓ½Ð¡×¤ä¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎºÇ½ª¾ÃÈñ¢ª¥á¥¥·¥³¤ÎÀ½»æ»º¶È¢ª¿å¶äÇÓ½Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó·ÐÏ©¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê¹ñÊÌÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼ûÍ×µ¯ÅÀ·¿¤Î±øÀ÷Í¶È¯¹½Â¤¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ½ª¼ûÍ×¹ñ¤ÈÇÓ½ÐÈ¯À¸¹ñ¤¬¶õ´ÖÅª¤ËÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢NAFTA°èÆâ¤Î¼«Í³ËÇ°×¤¬Í³²²½³ØÊª¼ÁÇÓ½Ð¤òºï¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÇÓ½Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ö¾ì½ê¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»º¶È¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó·ÐÏ©¤ÎºÆÊÔ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÜÅ¾¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É½1¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¡¦»º¶È¤Ë±øÀ÷¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó·ÐÏ©¤òÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NAFTA°èÆâ¤Î¾ÃÈñ¹ñÀÕÇ¤¤ä°èÆâ´Ä¶À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼Â¾ÚÅªº¬µò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û·ÇºÜ»ï¡¡¡§Structural ·ÇºÜ»ï¡¡¡§Structural Change and Economic Dynamics¥¿¥¤¥È¥ë¡§Emission Transfers of Toxic Chemical Pollutants among NAFTA Countries¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A Structural Change ApproachÃø¼ÔÌ¾¡¡¡§Shigemi Kagawa, Shohei Tokito, Hidemichi Fujii,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Shunsuke Okamoto, and Fumiya NagashimaDOI¡¡¡¡ ¡§10.1016/j.strueco.2026.01.017