地下用ダイヤモンドコアリングリング掘削装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（クローラ式、ホイール式）・分析レポートを発表
2026年1月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「地下用ダイヤモンドコアリングリング掘削装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、地下用ダイヤモンドコアリングリング掘削装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の地下用ダイヤモンドコアリングリング掘削装置市場は2024年に501百万規模で評価されており、2031年には637百万規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は3.5パーセントと見込まれており、資源探査の継続的需要とインフラ関連投資が市場を下支えしています。本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の安定性について分析しています。
________________________________________
製品概要と用途特性
地下用ダイヤモンドコアリング掘削装置は、地下深部から高精度なコア試料を採取するための専門装置です。ダイヤモンド刃先を備えた掘削工具により、硬質岩盤を効率的かつ正確に切削できます。採取されたコア試料は、鉱物資源の有無や地質構造を把握するために分析され、採掘計画や安全管理に活用されます。地下環境での安全性と精度確保のため、熟練した技術者による運用が前提となります。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象に定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な評価を行っています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検証しています。さらに、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模と将来予測
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。これらの指標は地域別および国別にも整理されており、市場全体の成長性に加え、各地域の需要特性や投資動向を把握できる構成となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場には国際的および地域密着型のメーカーが参入しており、技術力、製品信頼性、アフターサービス体制を軸に競争が展開されています。
主な企業としてBoart Longyear、Sandvik、Epiroc、Multi-Power Products、Beijing Jincheng Mining Technology、Sanrock Heavy Industry Machinery、Drilling Supply、Sinotechdrill、Sinocoredrill Exploration Equipment、Geological Drilling Equipmentなどが挙げられます。各社の製品開発と地域展開が市場構造に影響を与えています。
________________________________________
市場セグメンテーション
タイプ別ではクローラ式とホイール式に分類され、作業環境や機動性要件に応じた需要動向が分析されています。用途別では鉱業、地盤工学、建設、その他に分けられており、特に鉱業分野では資源探査の継続により安定した需要が見込まれています。
________________________________________
地域別市場動向
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカを対象としています。主要国別の販売数量、消費金額、市場シェアが整理されており、資源開発の活発度、規制環境、投資状況の違いが需要構造に反映されています。
