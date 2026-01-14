社員が惨事に直面したとき、人事は何をすべきか？チェックリスト公開 ティーペックのCISM相談サポート知見に基づく、 人事担当者向け「予期せぬ事故/災害時の事業場におけるメンタルヘルスケア対応ガイド」を無料配布 T-PECチャットボット健康相談で「惨事（予期せぬ事故/災害）ケア」を新たに展開

社員が自然災害や事故、従業員の自死など、予期せぬ「惨事」に直面したとき、企業には迅速かつ適切なメンタルヘルス対応が求められます。「チャットボット健康相談―惨事（予期せぬ事故/災害）ケア」等を提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）は、こうした課題に向き合う取り組みの一環として、人事担当者向けに社員の惨事発生時に会社が取るべきメンタルヘルス対応を整理したチェックリストを公開、ガイドを無料配布します。





惨事におけるメンタルヘルスケア対応ガイド無料配布

本ガイドは、人事担当者向けに、本人や同僚、組織全体への心理的影響を見据え、企業としてどのように人を守るべきかという視点から、初動対応から中長期的なフォローまでを実務的にまとめたものです。

惨事ストレスマネジメント（CISM）分野で長年支援を行ってきたティーペックのノウハウを、社会に還元する取り組みとして広く提供します。

惨事のときの会社対応の重要性について（社会背景から）

職場内外での事故や事件などに加え、頻発する地震や豪雨などの自然災害で、社員が強い心理的ストレスを受けるリスクは年々高まっています。こうした惨事は、当事者本人のこころの健康だけでなく、同僚やチーム、職場全体の心理的安全性にも影響を及ぼします。

一方で、企業の人事担当者は、

・ 「どこまで配慮すべきか」

・ 「専門家につなぐタイミングはいつか」

・ 「かえって傷つけてしまわないか」

といった難しい判断を迫られることが少なくありません。

惨事への対応は、マニュアル化が難しく、属人的になりやすい領域です。

だからこそ、企業が事前に考え方や行動の指針を共有しておくことが、社員の安心と組織の信頼を守る上で重要になっています。

ティーペックのCISMノウハウとチェックリスト公開について

【人事担当者向け】予期せぬ事故/災害時の事業場におけるメンタルヘルスケア対応ガイド



人事担当者向け「予期せぬ事故/災害時のメンタルヘルスケア対応ガイド」



ティーペックは、長年にわたり、災害や事故、事件などの危機的状況における惨事のこころのケア（CISM：Critical Incident Stress Management）の支援に携わってきました。

こうした経験を踏まえ、予期せぬ事態に直面した企業や社員を支える新たな手段として、チャットボット健康相談の新しいコンテンツとして、「惨事（予期せぬ事故/災害）ケア～」の提供を開始しました。

あわせて今回、特定のサービス利用に限らず、多くの企業で役立ててもらいたいという思いから、これまで培ってきたCISMの知見をもとに、人事担当者が惨事発生時に確認すべき対応を整理したガイド（PDFデータ）を無償で配布します。

今すぐに使えるチェックリストも掲載



人事担当者向け「予期せぬ事故/災害時のメンタルヘルスケア対応チェックリスト」



チェックリストでは、

・ 初動時に企業として意識すべき配慮

・ 当事者や周囲の社員への関わり方

・ 人事・管理職が陥りやすい注意

・ 中長期的なフォローの考え方

などを心理カウンセラーが整理し、「正解が見えにくい状況でも、人を中心に考える判断」を支える内容としています。

ティーペックは今後も、心身の健康・医療分野の知見を社会に還元し、企業と社員双方が安心して働ける環境づくりに貢献してまいります。

