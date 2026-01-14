¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬¡ÈÈ¯ÅÅ½ê¡É¤Ë¤Ê¤ë ÂæÏÑAPh ePower¡¢¾º¹ß¤Î¤¿¤ÓÅÅÎÏ²ó¼ý¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ÇR&D 100¾Þ¼õ¾Þ
¾¦¶ÈÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êµ»½Ñ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëAPh ePower¤Ï¡¢¸¢°Ò¤¢¤ë **2025Ç¯R&D 100¾Þ¡Ê2025 R&D 100 Award** ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î±ÉÍÀ¤Ï¡¢¸½ÂåÀ¸³è¤ÇºÇ¤âÉáÊ×Åª¤Êµ¡³£¤Î1¤Ä¤ò¹âÀÇ½Ê¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー²ó¼ý¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î³×¿·Åª¤Ê **¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー²óÀ¸ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊERPS** ¡Ë¤ò¾Î¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£APh ePower¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎËè²ó¤Î±¿¹Ô¤«¤é±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë»º¶ÈÍÑ¥°¥ìー¥É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊÃÊ³¬¡Ê·ÚÉé²Ù¤Ç¤Î¾å¾º»þ¤È½ÅÉé²Ù¤Ç¤Î²¼¹ß»þ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ó¼ý²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ERPS¤Ï¹â¸úÎ¨DC-DC¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤·¡¢90%¤òÄ¶¤¨¤ëÊÑ´¹¸úÎ¨¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÞÂ®½¼ÊüÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¶¹â°ÂÁ´¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤ËÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂ¨»þÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²ó¼ý¤ÈÃùÂ¢¤ò¼Â¸½¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë³Î¼Â¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î·ÑÂ³±¿Å¾¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¾èµÒ¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò·úÊª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¡¢APh ePower¤Ï¿·¤¿¤Ê½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Gold Standard¤¬¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー²óÀ¸ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊýË¡ÏÀ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢²óÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤ëºï¸ºÎÌ¤ÎÄêÎÌ²½¤È¸¡¾ÚÊýË¡¤òÄêµÁ¤·¡¢¤½¤Îºï¸ºÎÌ¤ò¼è°ú²ÄÇ½¤ÊÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾µÇ§¤Ë¤è¤ê¡¢¼«È¯Åª¥«ー¥Ü¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ERPS¤ÎÀøºßÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë1,500ËüÂæ°Ê¾å¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢APh ePower¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤ò40%°Ê¾åºï¸º²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö164¥Æ¥é¥ï¥Ã¥È»þ¤ÎÀáÌó¸ú²Ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥ëAI¥Çー¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁíÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êAPh ePower¤Ï¡¢¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーºï¸ºÎÌ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Gold Standard¤ÎCEO¡¢Margaret Kim»á¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¾Î»¿¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£**¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î²ÔÆ¯¤«¤éºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²ó¼ý¤¹¤ëAPh ePower¤Î³×¿·Åª¤Ê¼êË¡¤ò»Ù»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê±þÍÑ¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¾ÃÈñÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¾Ú²ÄÇ½¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Gold Standard¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¹â¿®ÍêÀ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡×** APh ePower¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÏÂè°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ùー¥¹¤ÎÆ°ÅªÃßÅÅµ»½Ñ¤òAI¥Çー¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Ìµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö¡ÊAGV¡Ë¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥Þー¥È¡¦¥·¥Æ¥£¤ò·Áºî¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ø¤È³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤ÊÅÅ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤ÏµÞÂ®¤Ê½¼ÊüÅÅÀÇ½¤È°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔ²Ä·ç¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£APh ePower¤Î¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÌîË¾¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊáÂª¡¢ÃùÂ¢¡¢¼ý±×²½¤¹¤ëÊýË¡¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ê±¿ÍÑ¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£²ÄÇ½¤ÊÍø±×¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
APh ePower¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.global.aph-epower.com/