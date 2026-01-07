日本電動二輪車用バッテリー市場：調査レポート、需要、市場規模、開発動向、メーカー別シェア、成長、トレンド、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本電動二輪車用バッテリー市場：バッテリータイプ別（リチウムイオン電池、鉛蓄電池）、容量別（48V以下、49V～72V）、車両タイプ別（スクーター、Eバイク）、充電方式別（標準充電、急速充電）、用途別（日常通勤、レジャー走行）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本電動二輪車用バッテリー市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本電動二輪車用バッテリー市場概要
日本の電動二輪車用バッテリー市場は、カーボンニュートラルへの注力、都市型モビリティソリューションの推進、電動スクーターおよび電動オートバイの採用拡大を背景に、着実に成長している。同市場は、高いエネルギー密度、急速充電性能、長いサイクル寿命を有するリチウムイオン電池が主流である。政府のインセンティブ、ゼロエミッション目標、充電インフラへの投資が、OEMおよび消費者に電動モビリティへの移行を促している。主要な日本のバッテリーメーカーは、安全性の高い全固体電池や次世代リチウム技術への投資を進めている。さらに、都市部におけるシェアードモビリティサービス、配送フリート、マイクロモビリティ用途からの需要が、市場成長を一層後押ししている。
Surveyreportsの専門家は日本電動二輪車用バッテリー市場に関する調査分析を行い、2025年における同市場規模は25億米ドルであったと結論付けている。さらに、日本電動二輪車用バッテリー市場は2035年末までに108億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約14.8％で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038263
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338558&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本電動二輪車用バッテリー市場分析によれば、日本電動二輪車用バッテリー市場の規模は、利便性および持続可能な通勤手段に対する需要の増加、バッテリー性能および充電性能を向上させる電池技術の進展、政府政策およびカーボンニュートラル目標、都市型モビリティおよびラストマイル配送の成長を背景として拡大すると見込まれている。同市場における主要企業としては、Chaowei Group、CATL、Yiwei Lithium Energy、Lishen Batteries、Funeng Technology、Tianneng Battery Group Co. Ltd.、Asahi、Hypertherm、Coslight Inteational Group、Suzhou Xingheng Power Co. Ltd.、Southe Power、Jiangxi Jingjiu Power Technology Co. Ltd.が挙げられる。
目次
● 日本電動二輪車用バッテリー市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本電動二輪車用バッテリー市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：バッテリータイプ別、容量別、車両タイプ別、充電方式別、用途別、バッテリータイプ別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
