¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡ßRIZAP¶¨¶ÈÊó¹ð ¿¦¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï±¿Æ°¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤«¡©11,000¿Í¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ° Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ËchocoZAP¥ª¡¼¥×¥ó
https://digitalpr.jp/table_img/2574/125297/125297_web_1.png
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¥¸Í ·ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ë¡¼¥×CEO¼èÄùÌòÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ±üÂ¼ ´´É×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢¿Í¡¹¤Î±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¡¦ÄêÃå¤òÂ¥¤¹¼Â¾Ú¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï ¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×¤ËchocoZAP¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷Ìó11,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRIZAP³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢RIZAP¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¥Á¥ç¥³¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×ÀìÍÑ¤ÎchocoZAP¤òÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Ë³«Àß¤·¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Æ¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¢¨1¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¢¨2¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¡§·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀÄã²¼¤Î¤³¤È
¢¨2¡§¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡§»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡¦¹×¸¥°ÕÍß¤Î¤³¤È
1. ¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡×¤È¡Ö²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¿Æ°½¬´··ÁÀ®¤Î»Ù±ç¡×¤òÎ¾ÎØ¤È¤·¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¼èÁÈ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ò¹¯Áý¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§·ò¹¯Áý¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡¥Á¥ç¥³³è¡ª¡×
ÌÜÅª¡§±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤ò²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
ÂÐ¾Ý¡§£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÌó11,000¿Í
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡Á2026Ç¯12·î31Æü¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë
2. ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÄ¹
¡ ¡ÖchocoZAP¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¡¡¡ÖchocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¡×¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢chocoZAPÍøÍÑÎÁ¤Ï£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢RIZAP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤ò¼«¸ÊÉéÃ´0±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¤Ç¼ê·Ú¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13¡¡»þÅÀ
¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤ËchocoZAPÅ¹ÊÞ¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡2026Ç¯1·îº¢¤Ë¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÆâ¤Ë¼Ò°÷ÀìÍÑ¤ÎchocoZAP¤ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤±¿Æ°´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Â¥¿Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
Å¹ÊÞÌ¾¡§chocoZAPÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óËÜ¼Ò¥Ó¥ëÅ¹¡Ê²¾¡Ë
ÌÌÀÑ¡§14.0ÄÚ¡Ê46.281Ê¿ÊÆ¡Ë
£²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¡×»Ù±ç
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³èÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±¿Æ°½¬´·¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤òÉý¹¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤Æ±¿Æ°½¬´·¤Î·ÁÀ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢chocoZAP¤Î¡Ö´ÊÃ±¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯²ðÆþ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤ ¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë³µÇ°¼Â¾Ú¡ÊPoC¡§Proof of Concept¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂ¾¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥È¡¦¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»²²è¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤ËÀ®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼Â»ÜÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¡¦²ð¸î¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤Î3¤Ä¤Î¡ÖÉÔ¡×¡ÊÉÔ°Â¡¦ÉÔÊØ¡¦ÉÔÂ¡Ë¤Î²ò¾Ã¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Î¡ÖÉÔ¡×²ò¾Ã¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à¤È¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î²þÁ±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼èÁÈ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×¤Ç¤¹¡£chocoZAP¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¡×¡ÖÊØÍø¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨ÉÔÍ×¡¦·¤¤ÎÍú¤ÂØ¤¨ÉÔÍ×¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢24»þ´Ö365Æü±Ä¶È¢¨4¡¢Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Æ°°Ê³°¤Ë¤âÈþÍÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿chocoZAP¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎË¡¿Í¤ËÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ÒÆâchocoZAP¡Ê¼Ò°÷ÀìÍÑ¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ë3Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤ËÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢·ò¹¯¤Î¡ÖÉÔ¡×¤Î²ò¾Ã¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢¨4¡§°ìÉô¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥Èµ¬À©Åù¤Ë¤è¤ê 24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦µÙ´ÛÆü¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïweb¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://chocozap.jp/studios/search/area¡Ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤òÈôÌöÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢chocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¤ä¼ÒÆâchocoZAP¤ÎÍÍÑÀ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢½¢Ï«À¤Âå¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹¤¯À¸¤«¤»¤ë¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¼èÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖchocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¡×¤È¤Ï
¡¡chocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¤Ï¡¢RIZAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎchocoZAP¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢RIZAP´ØÏ¢¤Î8¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊRIZAP¡¢RIZAP WOMAN¡¢RIZAP GOLF¤Ê¤É¡Ë¤âË¡¿Í²ñ°÷¤È¤·¤ÆÆÃÅµÅª¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·ò¹¯·Ð±Ä¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡chocoZAPË¡¿Í²ñ°÷¤Ï¡¢½¾¶È°÷¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤¬¡Ö´î¤Ö¡×¡Ö»È¤¦¡×¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤äºÎÍÑÎÏ¸þ¾å¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òËè·îÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢chocoZAP¤Ï¡ÖÃåÂØ¤¨ÉÔÍ×¡×¡ÖÉþÁõ¼«Í³¡×¡Ö·¤¤ÎÍú¤ÂØ¤¨ÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¡¢³°½Ð¤äÇã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£±¿Æ°¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¡¡RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë11,000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎPoC¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¤¥º¥à²þÁ±¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÃÛ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î³µÇ°¸¦µæ¡ÊPoC¡Ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤ò¤è¤ê¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ £Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
135Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ë¹ñÆâÂ»³²ÊÝ¸±»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤³°ÊÝ¸±»ö¶È¤ä¹ñÆâÀ¸Ì¿ÊÝ¸±»ö¶È¤ª¤è¤Ó²ð¸î»ö¶È¤«¤é¤Ê¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡í°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¡¡·ò¹¯¡í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡¡¿ÍÀ¸¤ò·ò¹¯¤ÇË¤«¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL ¡§ https://www.sompo-hd.com¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§8630
²ñ¼ÒÌ¾¡§RIZAP¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-17-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼36F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¥¸Í ·ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
RIZAP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæÄ¹´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¿ë¹Ô¡¢¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¼Â¹Ô»Ù±ç¡¦»ö¶È³èÆ°¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎRIZAP³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡ÖRIZAP¡×¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡×Åù¤Î»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡2022Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖchocoZAP¡×¤Ï¡¢¡Ö1Æü5Ê¬¤Î¤Á¤ç¤¤¥È¥ì¡¦·ò¹¯½¬´·¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«È¯¤ä¡¢±¿Æ°¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡ÖÈþÍÆ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ1,828Å¹ÊÞ¢¨3¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï110.5Ëü¿Í¢¨5¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à²ñ°÷¿ôÆüËÜ°ì¢¨6¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRIZAP¡×¤ä¡ÖchocoZAP¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÃ¯¤â¤¬·ò¹¯¤Çµ±¤¯¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.rizapgroup.com¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§2928
¢¨3¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢¨5¡§2025Ç¯11·î13Æü»þÅÀ
¢¨6¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´ºº¤Ë°Íµò¤·¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡£ºßÀÒ²ñ°÷¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à³Æ¼Ò¤Î¸øÉ½ÃÍµÚ¤ÓÈó¸øÉ½¼Ò¤ÏÇä¾åÅù¤«¤é¿ä·×ÃÍ¤ÎÈæ³Ó¡£(2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://lp.chocozap.jp/note-03/ ¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ã¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¢ä
RIZAP ¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô Ã´Åö¡§¿ù¸¶¡¢»³ÅÄ¡¢ÅÄÃæ¡¢Ê¿»³
Mail¡§ press@rizapgroup.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
RIZAP¥°¥ë¡¼¥×Web¥µ¥¤¥È
https://www.rizapgroup.com/
