マイスター株式会社は、2025年12月15日、全社員が設計に参加した新オフィスへの移転を完了しました。求人掲載支援を通じて企業の人手不足解決に取り組む同社が、今後さらに多くの企業・求職者を支援するための体制強化の一環として実施したものです。

背景:より多くの「困っている企業」を支援するために

マイスター株式会社は、求人掲載支援事業を通じて、多くの中小企業が深刻な人手不足に直面している現場を日々目の当たりにしています。「一社でも多くの企業の力になりたい。一人でも多くの求職者に、その人に合った職場と出会ってほしい」この想いを実現するためには、まず自社の体制強化が不可欠です。今回のオフィス移転は、今後の人員増強を見据え、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることを目的としています。

なぜ「社員参加型」にこだわったのか

今回のプロジェクトで最も重視したのが、全社員の意見を反映する「参加型」のアプローチです。求人支援の仕事は、企業と求職者の「最適なマッチング」を実現することが使命です。そのためには、私たち自身が日々の業務の中で感じる課題や要望を大切にし、それを形にしていく姿勢が重要だと考えました。「デスクの広さ一つとっても、実際に使う人にしかわからない最適解がある。社員が自分たちで選び、作り上げた空間だからこそ、そこで最高の仕事ができる」この「当事者の声を最優先する」という考え方は、クライアント企業への求人提案においても同様です。企業ごとに異なる課題や魅力を丁寧にヒアリングし、求職者に適切に伝えることで、ミスマッチのない採用を実現しています。

今後の展望:社会課題解決への貢献を加速

新オフィスを拠点に、今後は採用体制を強化し、より多くの企業・求職者の支援に取り組んでまいります。人手不足は、日本社会全体が直面する構造的な課題です。マイスター株式会社は、一社一社に寄り添った丁寧な求人支援を通じて、企業の成長と求職者の幸せな就職の両立を目指します。新しい環境で、社員一丸となって人手不足という社会課題の解決に貢献してまいります。

会社概要

社名: マイスター株式会社本社所在地: 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル7階事業内容: 地域密着型求人サイト「MAPJOB」の運営特徴: 地図から求人を探せる機能を持ち、地元での転職を希望する求職者に強みを持つ求人サイトを運営

