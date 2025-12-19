¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÎÁ¹ÖºÂ10%°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¢¤ê¡Û¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹À©ºî¤ò¼Â±é¡¡´ë²èÎÏ¤ÈÆÍÇËÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¡Ê12/23 ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ë
2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë19¡§30 ¡Á20¡§30¡¡¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥ó´ÑÅÀ¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¿¼·¡¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡É»È¤ï¤ì¤ë¡É¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤ë¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡ÊÆþÌçÊÔ¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤ËÉ¬¿Ü¤Î´ë²èÎÏ¡¦ÆÍÇËÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò12·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¤òÆ³¤¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯³«¹ÖÍ½Äê¤Î¡Ö¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¼õ¹ÖÎÁ¤¬10¡ó³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193711
https://digitalpr.jp/table_img/2934/124993/124993_web_1.png
¢£¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
2026Ç¯³«¹ÖÍ½Äê¤Î¡Ö¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Ç§Äê¹ÖºÂ¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤Î¡¢¤É¤ó¤ÊÄË¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡×
¸ÜµÒ¤ÎËÜ²»¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê¡ÉÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢²þÁ±¤·Â³¤±¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Àß·×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î´¶¾ð¤È¹ÔÆ°¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¼ÂÁõ·¿¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤Æó¤Ä¤Î¥¹¥¥ë
¡ ¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë²èÎÏ
¸ÜµÒ¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«
¤É¤ó¤ÊUI¤Ê¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«
¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ê¤é·ÑÂ³¤¹¤ë¤«
Çä¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¢»Üºö¤ò¼«Áö¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÍÇËÎÏ
µ»ö¤ä¹¹ð¤À¤±¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÜµÒ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¿ÇÃÇ¥Ä¡¼¥ë
¹ØÆþÈ½ÃÇ¤ò½õ¤±¤ë·×»»µ¡
¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹½¬´·²½¥¢¥×¥ê ¤Ê¤É
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊØÍø¤Ç¡¢¿®Íê¤µ¤ì¡¢»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¼«¿È¤¬¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Çºî¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÀëÅÁ¤»¤º¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¿ô½µ´Ö¤ÇUU¿ô2000Ä¶¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³Ø½¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¤È¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ ¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Ç§Äê¹ÖºÂ¤Î¼õ¹ÖÎÁ¤¬10¡ó°ú¤¤Ë
ËÄÂç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬1¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë»þÂå¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¸ÜµÒ¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀß·×¿Þ¤òÉÁ¤¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Ç§Äê¹ÖºÂ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·ë²Ì¤ò¹ÔÆ°¿´Íý¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²ò¼á¤·¡¢AI¤Ç¸ÜµÒ¤¬Æ°¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¹Í¤Î·¿¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÜµÒ¹ÔÆ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Ç§Äê¹ÖºÂ¡×¤Î¼õ¹ÖÎÁ10¡ó³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¹ÖºÂ¤Î¥µ¥¤¥È¸ø³«¸å¡Ë¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÆâÍÆ
Part 1: ¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ß¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ´ÂÎÁü
¥Ð¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ÎÊÉ¤¬·àÅª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿º£¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¿¤òºî¤ë¤«¡×¤ÎÌÜÍø¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡É¤¼¤ÒÍß¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡ÏÀ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Part 2: ³«È¯¤Î¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ÖN=1¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×È¯·¡Ë¡
¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯Á°¤Ë¡¢¤É¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤ë¤«¤¬À®¸ù¤Î¸°¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¸ÜµÒ¡Ê¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ë¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÉÔÊØ¡¦ÉÔËþ¡¦ÉÔ°Â¡¦ÉÔÂ¡¦ÉÔ²÷¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Part 3: ¡Ú¼Â±é¡¦¼ÂÁ©¡Û¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¡ÖÆ°¤¯¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
Part 2¤ÇÄêµÁ¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬³Î¼Â¤ËÌòÎ©¤Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯¸«¤·¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥ß¥Ê¡¼¾ÜºÙ
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193711
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
½é¿´¼Ô¸þ¤±GA4¹ÖºÂ
https://www.waca.or.jp/expert/seminar-ga4/
