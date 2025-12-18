こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年人気の2品が年末年始に復活！ いきなり！ステーキ「年末年始フェア」を開催
〜三が日は国産ヒレをお得に提供、期間限定の特別メニューで新年をスタート〜
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年12月25日（木）から2026年1月12日（月）まで「年末年始フェア」を全店で開催いたします。2025年に人気を博した2品が期間限定で復活、さらに三が日は国産ヒレを特別価格で販売いたします。
本フェアは、2025年にお客様から特にご好評をいただいた『ブレードミート』と『イチボ』を期間限定で復活販売いたします。年末年始の特別な時期に、いきなり！ステーキで大人気の希少部位２品を手軽にお楽しみいただけるよう、3つの期間に分けて異なる商品をご提供いたします。
【前半期間（12月25日〜）】では、柔らかく風味豊かな「ブレードミート」を150g 1,490円から提供。
【三が日期間（1月1日〜）】では、特別に「国産ヒレ」を150g 2,750円からお得な価格でご提供し、新年のスタートを高級感のある味わいで彩ります。
【後半期間（1月5日〜）】では、程よいサシと肉の旨味が特徴の「イチボ」を150g 1,690円から販売いたします。
すべての商品はランチ・ディナー共に終日販売し、平日ランチタイムには+220円でセットメニューもお選びいただけます。年末年始の特別な食事に、また新年の集まりに、いきなりステーキならではの本格的なステーキをお楽しみください。
【商品・価格一覧】
《ブレードミート》150g 1,490円／200g 1,890円／300g 2,540円／450g 3,390円（すべて税込）
《イチボ》150g 1,690円／200g 2,190円／300g 2,890円／（すべて税込）
《国産ヒレ》150g 2,750円／200g 3,660円／250g 4,570円／300g 5,490円（すべて税込）
《国産ヒレカット》100g 1,730円／150g 2,590円（すべて税込）
【販売期間・店舗】
《ブレードミート》 2025年12 月25日（木）〜
《国産ヒレ・カット》 2026年1月1日（木）〜
《イチボ》 2026年1月5日（月）〜
対象店舗：いきなりステーキ全店 ※なくなり次第終了となります
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年12月25日（木）から2026年1月12日（月）まで「年末年始フェア」を全店で開催いたします。2025年に人気を博した2品が期間限定で復活、さらに三が日は国産ヒレを特別価格で販売いたします。
【前半期間（12月25日〜）】では、柔らかく風味豊かな「ブレードミート」を150g 1,490円から提供。
【三が日期間（1月1日〜）】では、特別に「国産ヒレ」を150g 2,750円からお得な価格でご提供し、新年のスタートを高級感のある味わいで彩ります。
【後半期間（1月5日〜）】では、程よいサシと肉の旨味が特徴の「イチボ」を150g 1,690円から販売いたします。
すべての商品はランチ・ディナー共に終日販売し、平日ランチタイムには+220円でセットメニューもお選びいただけます。年末年始の特別な食事に、また新年の集まりに、いきなりステーキならではの本格的なステーキをお楽しみください。
【商品・価格一覧】
《ブレードミート》150g 1,490円／200g 1,890円／300g 2,540円／450g 3,390円（すべて税込）
《イチボ》150g 1,690円／200g 2,190円／300g 2,890円／（すべて税込）
《国産ヒレ》150g 2,750円／200g 3,660円／250g 4,570円／300g 5,490円（すべて税込）
《国産ヒレカット》100g 1,730円／150g 2,590円（すべて税込）
【販売期間・店舗】
《ブレードミート》 2025年12 月25日（木）〜
《国産ヒレ・カット》 2026年1月1日（木）〜
《イチボ》 2026年1月5日（月）〜
対象店舗：いきなりステーキ全店 ※なくなり次第終了となります