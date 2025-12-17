【キル フェ ボン】＜佐賀県のブランドイチゴ “いちごさん”×キル フェ ボン青山＞5年目を迎える人気企画『いちごさんどう2026』











眺めてうっとり、かじって甘い。佐賀県産 “いちごさん”。“いちごさん”は、2018年秋にデビューした、佐賀県生まれのいちごです。7年の開発期間をかけ、1万5千株から選び抜いた佐賀県の自信作です。長く愛されるいちごになることを願って、呼びやすくて覚えやすい、清々しさとインパクトを合わせ持つ名前がつけられました。▼“いちごさん”の特徴・凛とうつくしい色と形・華やかでやさしい甘さ・果汁のみずみずしさ公式サイト ：https://www.saga-ichigosan.jp/公式Instagram ：https://www.instagram.com/ichigosan_saga/（@ichigosan_saga）〜店舗紹介〜都内1号店のキル フェ ボン青山は、陽光がたっぷりと降り注ぐ温かな雰囲気が魅力です。キル フェ ボン青山住所：東京都港区南青山3-18-5電話番号：03-5414-7741【shop】 11:00〜19:00【cafe】 11:00〜19:00 (ラストオーダー18:30)1996年10月にオープン。表参道駅からすぐの青山通り近くにある青山店は、通りに面しており、大きく取られた窓からは陽光がたっぷりと降り注ぐ明るい店舗です。白とブルーを基調とした外観に、温かな雰囲気の店内でゆっくりとケーキを選ぶことができます。【関連URL】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_ichigosan.php【 公式HP 】 https://www.quil-fait-bon.com/