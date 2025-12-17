こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜佐賀県のブランドイチゴ “いちごさん”×キル フェ ボン青山＞5年目を迎える人気企画『いちごさんどう2026』
2026年1月15日(木)「いちごの日」よりスタート！
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」青山店にて、佐賀県産ブランドイチゴ “いちごさん”と表参道エリアのカフェ・レストラン全12店舗が参加するコラボレーション企画『いちごさんどう2026』に今年も参加いたします。
『いちごさんどう』は、佐賀県産ブランドイチゴ“いちごさん”と開催地域“表参道”を掛け合わせて名付けられたイベントで、2022年にスタートし、今年で5年目を迎える人気企画です。期間中は各店舗で“いちごさん”を使用した多彩なメニューが各店舗で展開され、冬の表参道を彩る話題性の高いイベントとして毎年多くのお客様にご好評いただいています。本年は、参加店舗数が過去最多の12店舗に広がり、表参道全体で一層華やかな企画として展開いたします。
キル フェ ボン青山では、「いちごの日」である1月15日(木)より、“いちごさん”を使用した新作タルトを期間限定で発売いたします（販売期間：2026年1月15日〜3月31日予定）。みずみずしさと華やかでやさしい甘さが特長の“いちごさん”を主役に、その味わいを最大限引き立てるケーキを開発いたしました。
新作タルトの詳細については、2026年1月初旬に公式サイトおよびニュースリリースにて改めてご案内いたします。5年目を迎える本企画とともに、旬の“いちごさん”の魅力をぜひお楽しみください。
※コラボレーション企画『いちごさんどう2026』は2026年1月15日(木)〜3月31日(火)に開催予定。
〜開催概要〜
参加店舗数が過去最多の12店舗に広がり、表参道全体で一層華やかな企画として展開！
コラボレーション企画『いちごさんどう』
開催期間 ：2026年1月15日(木)〜3月31日(火)
公式サイト：https://www.saga-ichigosan.jp/ichigosandou/
※コラボレーション期間は店舗によって異なります。
佐賀県は、表参道のカフェレストラン12店舗とコラボレーションし、
佐賀県のブランドイチゴ“いちごさん”を使用したスイーツを展開する企画『いちごさんどう』を
昨年に続き2026年1月15日(木)〜3月31日(火)の約2ヵ月半にわたって開催します。
全12店舗のメニューは、各店舗のこだわりが詰まったオリジナルメニューが登場予定です。
旬を迎えるイチゴの美味しさをたっぷりとご堪能いただけるイベントです。
〜佐賀県産ブランドイチゴ“いちごさん”について〜
眺めてうっとり、かじって甘い。佐賀県産 “いちごさん”。
“いちごさん”は、2018年秋にデビューした、佐賀県生まれのいちごです。
7年の開発期間をかけ、1万5千株から選び抜いた佐賀県の自信作です。
長く愛されるいちごになることを願って、呼びやすくて覚えやすい、
清々しさとインパクトを合わせ持つ名前がつけられました。
▼“いちごさん”の特徴
・凛とうつくしい色と形
・華やかでやさしい甘さ
・果汁のみずみずしさ
公式サイト ：https://www.saga-ichigosan.jp/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/ichigosan_saga/（@ichigosan_saga）
〜店舗紹介〜
都内1号店のキル フェ ボン青山は、陽光がたっぷりと降り注ぐ温かな雰囲気が魅力です。
キル フェ ボン青山
住所：東京都港区南青山3-18-5
電話番号：03-5414-7741
【shop】 11:00〜19:00
【cafe】 11:00〜19:00 (ラストオーダー18:30)
1996年10月にオープン。表参道駅からすぐの青山通り近くにある青山店は、
通りに面しており、大きく取られた窓からは陽光がたっぷりと降り注ぐ明るい店舗です。
白とブルーを基調とした外観に、温かな雰囲気の店内でゆっくりとケーキを選ぶことができます。
【関連URL】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_ichigosan.php
【 公式HP 】 https://www.quil-fait-bon.com/
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
『いちごさんどう2026』について
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_ichigosan.php
